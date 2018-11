Valmierā uzbrauc virsū velosipēdistam

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 2.novembra līdz 5.novembrim, saņemta informācija par 214 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 28 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 64 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 30 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajās dienās Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti 28 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem piecos gadījumos ir pieci cietušie. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies pieci vadītāji. Noformēti 233 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 126 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

2.novembrī, pulksten 7:50, Valmierā, Rīgas ielā, automašīna “Crysler” uzbrauca virsū velosipēdistam. Situācija radās automašīnai veicot labā manevra pagriezienu, nepārliecinoties par apkārtējiem apstākļiem, kā rezultātā uzbrauca virsū nepilngadīgam jaunietim, kas tobrīd pārvietojās pa velosipēdistiem paredzēto celiņu. Pēc notikušā velosipēdists vērsies ārstniecības iestādē. Apstākļi tiek skaidroti.

2.novembrī, pulksten 7:50, Cēsīs, Rīgas un Raiņa ielu krustojumā notika sadursme starp automašīnām “VW Golf” un “Opel Zafira”. Situācija radās “VW Golf” vadītājai nedodot galveno ceļu otra transporta vadītājai, kā rezultātā tika izraisīta sadursme. Ceļu satiksmes negadījumā cieta “Opel” vadītāj, kura tika nogādāta medicīnas iestādē. Lietas apstākļi tiek skaidroti.

2.novembrī, pulksten 20:27, Beverīnas novadā, autoceļa Valmiera – Cēsis – Drabeši 8.kilometrā, notika sadursme starp automašīnu ”Volvo” un uz ceļa braucamās daļas izskrējušu meža dzīvnieku – briedi. Automašīnas vadītājai tika sniegta medicīniskā palīdzība, taču fiziski miesas bojājumi netika konstatēti. Bojāta automašīna.

3.novembrī, pulksten 12:00, Amatas novadā, Ieriķos, kāds vīrietis, vadot automašīnu “BMW”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca grāvī. Vīrietis pameta notikuma vietu par to neziņojot likuma noteiktajā kārtībā, un pats vērsās pēc medicīniskas palīdzības ārstniecības iestādē. Vīrietim tika konstatēts alkohola noreibums.

3.novembrī, pulksten 20:24, tika saņemta informācija, ka Strenču novadā pie kāda tirdzniecības veikala atskanējis šāvieniem līdzīgs troksnis. Ierodoties policijas norīkojumam, tika atrasta persona, kura ar gāzes pistoli veikusi vairākus šāvienus gaisā. Vīrietim tika konstatēts 2,11 promiļu alkohola reibums. Par šo notikumu noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

3.novembrī, pulksten 22:23, saņemta informācija par fizisku konfliktu starp četriem jauniešiem Cēsu pilsētas centrā. Izbraucot policijas norīkojumam, konflikts uz vietas tika novērsts. Viena no personām tika nogādāta slimnīcā, kur tika konstatēts 3,24 promiļu liels alkohola reibums.

4.novembrī pulksten 2:19 tika saņemta informācija no neatliekamās medicīniskas palīdzības, ka sniegta palīdzība kādai sievietei, kurai Limbažu novadā, autoceļa Limbaži-Salacgrīva 7.kilometrā, kāda persona uzbraukusi virsū un pametusi notikuma vietu. Cietušajai konstatēti smagi miesas bojājumi kā arī alkohola reibums – 2,86 promiles. Policija skaidro notikušo.

4.novembrī pulksten 05:14 saņemts ziņojums, ka Gulbenē no kādas mājas pagalma nozagta automašīna “VW Golf”. Pulksten 9:00 nozagtā automašīna atrasta avarējusi un tās vadītājs notikuma vietu pametis. Policija skaidro notikušo.

Aizvadītājās dienās Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrētas vairākas zādzības. Līgatnes novadā, atspiežot balkona durvis, iekļūts kādā dzīvoklī no kura nozagts portatīvais dators “Toshiba”. Policija skaidro notikušo. Madonas novadā no kāda uz lauka stāvoša kombaina degvielas tvertnes nozagti 200 litri dīzeļdegvielas 180 EUR vērtībā. Limbažu novadā, Skultes pagastā, izņemot loga stiklu, iekļūts vasarnīcā., kur no privātīpašuma nozagtas dažādas mantas aptuveni 300 EUR apmērā. Savukārt Madonā reģistrēts gadījums, kur kāda nenoskaidrota persona vīrietim nozagusi pleca somiņu, kurā atradušās cilvēka personīgās mantas – ID karte, invalīda apliecība, mobilais telefons un nauda. Par notikumiem uzsākti kriminālprocesi.

4.novembrī vairāki auto vadītāji pārkāpuši ceļu satiksmes noteikumus, sēžoties pie transporta līdzekļa stūres esot alkohola reibumā. Rūjienā kāds automašīnas vadītājs piedalījās ceļu satiksmē bez tiesībām un 1,56 alkohola reibumu. Cēsu novadā, autoceļa Rāmuļi – Bānūži – Cēsis 10.kilometrā “BMW” vadītājs braucis 1,66 promiļu reibumā. Savukārt Alūksnes novadā autoceļa posmā Alūksne – Liepna vīrietis vadīja automašīnu “VW Golf” bez jebkāda veida transportlīdzekļa tiesībām un 1,09 promiļu reibumu. Visiem vadītājiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.