Valmierā stājas spēkā jaunas nekustamā īpašuma nodokļa likmes dzīvojamām mājām

Ar 1.janvāri stājušies spēkā grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”, kas paredz izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa likmē Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā esošajām dzīvojamajām mājām, noskaidroja aģentūra LETA.

Turpmāk nekustamā īpašuma nodokļa likme Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā būs 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro, 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kuras vērtība ir starp 56 915 eiro un 106 715 eiro un 0,6% no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 106 715 eiro.

Šāda nodokļu likme tiks piemērota dzīvokļa īpašuma sastāvā esošajai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai.

Fizisko personu, juridisko personu, individuālo komersantu, ārvalstu komersantu un to pārstāvniecību īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst.24 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Kā arī fizisko un juridisko personu īpašumā esošai daudzdzīvokļu mājai pirmajā gadā pēc tās nodošanas ekspluatācijā.

Savukārt, ja objektos taksācijas gada 1.janvārī plkst.24 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

Ja nekustamais īpašums uz kopīpašuma tiesību pamata pieder vairākām personām vai atrodas kopvaldījumā, nekustama īpašuma nodokļa likmi nosaka, ņemot vērā katram kopīpašniekam piederošo ēkas domājamo daļu kadastrālo vērtību.

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz arī, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde turpmāk būs uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža, līdzšinējo piecu gadu vietā.