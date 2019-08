Valmierā sieviete, vadot automašīnu, izraisa sadursmi

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 60 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti vienpadsmit ceļu satiksmes negadījumi, bez cietušām personām. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdies viens velosipēda vadītājs. Noformēti 79 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 54 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrētas vairākas zādzības. Saņemta informācija par zādzību Beverīnas novadā, laika posmā no 31.jūlija līdz 1.augustam, kur uz lauka stāvošam ekskavatoram, atlaužot degvielas bākas vāku, nozagti 200 litri dīzeļdegviela, savukārt Cēsīs no kādas automašīnas nozagts vadības bloks, apstākļus un zaudējumus vēl precizē, bet Alūksnes novadā, laika posmā no 30.jūlija līdz 1.augustam, konstatēts, ka, atlaužot klēti un garāžu, nozagti dažādi instrumenti. Policijā uzsākts kriminālprocess.

1.augustā pulksten 13:00, Alojas novadā, Staiceles pagastā uz autoceļa Mazsalaca – Staicele 22. kilometrā sieviete, vadot automašīnu “VW”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauc grāvī. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā bojāta automašīna, cietušo nav.

1.augustā pulksten 12:15, Valmierā, K. Baumaņa un Rīgas ielu krustojumā sieviete vadot automašīnu “Audi”, izraisīja sadursmi ar automašīnu “VW”, un no notikuma vietas aizbrauca, par notikušo neziņojot likumā noteiktajā kārtībā. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā bojātas automašīnas, cietušo nav. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.