Valmierā autovadītājs izraisa sadursmi ar motociklistu

12.05.2023. Gulbenes nov., Beļavas pag., Beļava, jaunietis vadot velosipēdu, krita un guva miesas bojājumus, nogādāts ārstniecības iestādē. Policijā uzsākts administratīvais process.

12.05.2023. plkst.15:43, Gulbenes nov., Tirzas pag., vīrietis vadīja mopēdu, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 1,35 promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.

12.05.2023. plkst.20:30, Gulbene, Brīvības ielas un Baložu ielas krustojumā nenoskaidrota a/m izbraukusi priekšā velosipēdistam, kā rezultātā krita un guva miesas bojājumus.

12.05.2023. plkst.21:20, Valmieras nov., Ķoņu pag., A/C Rūjiena-Eriņi, vīrietis vadot velosipēdu, krita un guva miesas bojājumus. No došanās uz ārstniecības iestādi atteicās.

13.05.2023.plkst.14:54, Valmiera, Beātes iela, vīrietis vadot automašīnu “VW”, veicot apgriešanās manevru, nepārliecinājās par satiksmes drošību, kā rezultātā izraisīja sadursmi ar motociklu “Yamaha”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta motocikla vadītājs, kurš nogādāts ārstniecības iestādē.

13.05.2023. plkst.15:48, Valmiera nov., Kocēnu pag., A/C Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža 67.km, notika sadursmes starp sievietes vadīto automašīnu “Ford” un vīrieša vadīto motociklus “Suzuki”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta motocikla vadītājs, kurš nogādāts ārstniecības iestādē.

13.05.2023. plkst.23:12, Madonas nov., Dzelzavas pag., divi jaunieši vadot velosipēdus, saskrējušies, krituši un guvuši miesas bojājumus. Viens cietušais nogādāts ārstniecības iestādē.

14.05.2023. plkst.12:40, Madonā, vīrietis vadot velosipēdu, būdams alkohola reibumā, krita un guva miesas bojājumus. Cietušais nogādāts ārstniecības iestādē. Policijā uzsākts administratīvais process.

14.05.2023. plkst.10:00, Gulbenes nov., Lizuma pag., pa pļavu, sieviete vadot kvadriciklu, krita un guva miesas bojājumus. Cieta kvadricikla vadītāja un pasažieris. Nogādāti ārstniecības iestādē. Policijā uzsākts administratīvais process.

14.05.2023. plkst.19:20, Valmieras nov., Burtnieku pag., A/C Valmiera-Līdums 12.km, vīrietis vadot automašīnu “Opel”, izvairoties no sadursmes ar meža dzīvnieku, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca grāvī. Cieta automašīnas vadītājs un pasažiere. Vadītājs no došanās uz ārstniecības iestādi atteicās, bet pasažiere nogādāta ārstniecības iestādē. Policijā uzsākts administratīvais process.

12.05.2023. plkst.22:36, Cēsis, vīrietis vadīja automašīnu “Mercedes”, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 1,36 promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.

13.05.2023. plkst.18:00, Valkas nov., Valkas pag., vīrietis vadot motociklu, būdams alkohola reibumā, krita un guva miesas bojājumus. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 2,11 promiles. Policijā uzsākts administratīvais process. Cietušais ir nogādāts ārstniecības iestādē.

13.05.2023. plkst.07:30, Valmiera, vīrietis vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 1,05 promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.

13.05.2023. plkst.16:47, Limbažu nov., Skultes pag., A/C Lilaste-Saulkrasti-Dūči, vīrietis vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 3,80 promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.

13.05.2023. plkst.17:20, Limbažu nov., Skultes pag., A/C Lilaste-Straupe-Lēdurga-Vidriži-Skulte, vīrietis vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 2,40 promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.

14.05.2023. plkst.16:51, Smiltenes nov., Bilskas pag., A/C Smiltene-Valka, vīrietis vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 2,02 promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.

14.05.2023. plkst.16:51, Smiltenes nov., Bilskas pag., A/C Smiltene-Valka, vīrietis vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 1,76 promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.

15.05.2023. plkst.04:00, Valmieras nov., Ķoņu pag., A/C Rūjiena-Mazsalaca, vīrietis vadot automašīnu “VW”, būdams alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 1,41 promiles. Policijā uzsākts administratīvais process.