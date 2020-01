Valmierā automašīna ietriecās ēkas sienā un sētā

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 03.janvāra līdz 06.janvārim, saņemta informācija par 155 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 20 ceļu satiksmes negadījumi, kur vienā no gadījumiem ir viens bojāgājušais. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 10 transportlīdzekļu vadītāji – astoņi automašīnu vadītāji, viens velosipēdists un vienā gadījumā persona nogādāta medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai. Noformēti 196 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 129 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

5.janvārī pulksten 14:20 Madonas novadā, Aronas pagastā notika ceļu satiksmes negadījums. Sākotnējā informācija liecina, ka vīrietis, vadot kvadriciklu, iebrauca trosē, kura bija novilkta pār ceļu. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā bojā gāja 1974.gadā dzimis vīrietis. Policijā uzsākts kriminālprocess, tiek skaidroti negadījuma apstākļi.

3.janvārī pulksten 23:41 Valmierā, Georga Apiņa ielā kāds vīrietis, vadot automašīnu “Audi”, izraisīja sadursmi ar automašīnu “VW Passat”, pēc kā automašīna “Audi” ietriecās ēkas sienā un sētā, sabojājot to. Ceļu satiksmes negadījumā bojāti transportlīdzekļi, ēkas siena un sēta. Fiziski cietuši cilvēki nav. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

Aizvadītajās dienās pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies astoņi automašīnu vadītāji un vienā gadījumā, kāds šoferītis nogādāts medicīnas iestādē narkotisko un psihotropo vielu lietošanas fakta pārbaudei, tai skaitā pieci transportlīdzekļa vadītāji ceļu satiksmē piedalījās, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

3.janvārī Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā uz autoceļa A1 kāds autovadītājs pie stūres sēdies 2,07 promiļu reibumā, bet Valmierā kāds automašīnas “Audi” vadītājs, ceļu satiksme piedalījās, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams 1,83 promiļu reibumā. Tāpat arī 4.janvārī Madonā kāds “Audi” vadītājs vadīja transportlīdzekli, būdams reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 1,84 promiles. Savukārt Valmierā, Brenguļu ielā kāds vīrietis, būdams alkohola reibumā, vadīja automašīnu “Volvo”, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Minimālā alkohola koncentrācija vīrieša izelpā 1,81 promiles.