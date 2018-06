Valkas novadā ugunsdzēsēji glābēji palīdz nelaimē nonākušam stārķēnam

Aizvadītajā diennaktī, no 19. jūnija plkst. 6.30 līdz 20. jūnija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Vidzemē saņēma desmit izsaukumus – trīs uz ugunsgrēku dzēšanu un septiņus uz glābšanas darbiem.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Gulbenes novada Līgo pagastā, kur dega traktors 10m² platībā, Madonas novada Praulienas pagastā, kur dega atkritumi un krūmi 20m² platībā, kā arī Gulbenē, kur 13m² platībā dega divas dārza mājas.

Vakar vakarā ugunsdzēsēji glābēji saņēma trīs izsaukumus uz notikumiem, kur uz ceļa braucamās daļas bija uzkrituši koki – divi šādi izsaukumi tika saņemti uz Gulbenes novada Lejasciema pagastu, kā arī viens uz Gulbenes novada Stāmerienas pagastu. Ugunsdzēsēji glābēji kokus sazāģēja un ceļa braucamās daļas atbrīvoja.

Palīdzot nelaimē nonākušam dzīvniekam, vakar ugunsdzēsēji Valkas novada Valkas pagastā no ligzdas izcēla bezpalīdzībā stāvoklī nonākušu stārķēnu, kurš jau vairākas dienas bija pamests no lielo stārķu puses un nodeva to iedzīvotāju aprūpē.