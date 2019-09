Valkā brīvi piekļūstot, no mežistrādes traktora nozagtas četras riepas ar diskiem

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 13.septembra līdz 15.septembrim, saņemta informācija par 202 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Pieņemts viens Valsts policijas lēmums par nošķiršanu. Reģistrēti 25 ceļu satiksmes negadījumi, kur vienā no gadījumiem ir viens cietušais. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies seši transportlīdzekļu vadītāji, no tiem četri bija automašīnu šoferi, bet divi velosipēda vadītāji. Noformēti 206 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 147 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

13.septembrī pulksten 14:30 Valkas novadā, kādā meža masīvā, konstatēta zādzība. Brīvi piekļūstot, no mežistrādes traktora nozagtas četras riepas ar diskiem. Materiālie zaudējumi vērtējami 7000 Eur vērtībā. Policija skaidro lietas apstākļus. Uzsākts kriminālprocess.

14.septembrī pulksten 16:00 Smiltenē, Atmodas ielā, notika divu automašīnu sadursme. Situācija radās automašīnai “Audi” saduroties ar priekšā esošo “Mercedes Benz”, kurš bija apstājies pie gājēju pārejas, lai palaistu ielu šķērsojošos cilvēkus. Ceļu satiksmes negadījumā cieta “Mercedes Benz”, kurš tika nogādāts medicīnas iestādē. Policija skaidro notikušā apstākļus.

Aizvadītajās dienās Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā tika apturēti četri automašīnu vadītāji, kuri bija sēdušies pie stūres alkohola reibumā. Divi no vadītājiem sēdušies pie stūres bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, savukārt visi pārkāpēji braukuši ar vairāk kā 1,5 promiļu reibumu.

13.septembrī pulksten 22:43 Alojā, Jūras ielā, “Land Rover” vadītājs piedalījās ceļu satiksmē 2,10 promiļu reibumā. Veicot pārbaudi tika konstatēts, ka vīrietis bijis bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Savukārt 14.septembrī Smiltenē, Daugavas ielā, policija apturējusi kādu “Mitsubishi” vadītāju, kurš līdzīgi kā iepriekšējais pārkāpējs, sēdies pie stūres bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām un 1,56 promiļu lielā alkohola reibumā.

15.jūlijā pulksten 00:30 Madonā, Rīgas ielā, pieķerts “Mercedes Benz” vadītājs ļoti lielā – 2,32 promiļu reibumā. Pulksten 18:25 no iedzīvotājiem tika saņemta informācija, ka Priekuļu novadā atrodas kāds “Audi” vadītājs, kurš ar savu braukšanas stilu apdraud satiksmes drošību un citus satiksmes dalībniekus. Izbraucot policijas norīkojumam, pulksten 18:39 ziņotā automašīna tika apturēta Liepā. Tās vadītājam tika konstatēts 2,11 promiļu reibums. Visiem pārkāpējiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.