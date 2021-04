Vakcīnas vārdā

Grib vakcīnu pret “Covid-19”. Sestdien (17.04.) jau pirms Cēsu vakcinācijas centra atvēršanas potēties gribētāju rinda no Bērzaines ielas bija iesniegusies Glūdas ielā, cilvēki stāvēja gandrīz līdz kāpnēm, kuras ved uz Viestura ielu. Foto: Līga Salnite Sestdien (17.04.) jau pirms Cēsu vakcinācijas centra atvēršanas potēties gribētāju rinda no Bērzaines ielas bija iesniegusies Glūdas ielā, cilvēki stāvēja gandrīz līdz kāpnēm, kuras ved uz Viestura ielu.

Celties piecos no rīta, stāvēt vairāk nekā septiņas stundas vai pat nakšņot pie vakcinācijas centra – uz ko tik nav bijuši gatavi visi pretindes gribētāji Cēsīs.

300 jau no rīta

Aizvadītajās brīvdienās (17.,18.04.) visā valstī izveidotajos vakcinācijas centros beidzot, pēc daudzkārt publiskajā telpā izskanējušajiem ierosinājumiem, tika izsludināta potes pret Covid-19 pieejamība “dzīvās” rindas kārtībā. Protams, eksperimenta iznākums nebūt nav tik vienkāršoti vērtējams, tomēr nedēļas nogalē pie Cēsu vakcinācijas centra novērotais nesaskanēja ar pēdējā laikā it bieži skandēto, ka cilvēki negribot vakcinēties. Gana daudzi grib un ir pat gatavi uz visnotaļ pārsteidzošiem soļiem, lai tikai tiktu pie pirmās pret-kovida potes.

Kad “Druva” sestdienas rītā ieradās pie Bērzaines ielā izveidotā vakcinācijas centra, pretējos virzienos no ieejas jau bija sastājušās divas rindas. Virzienā uz Palasta ielu rinda gan bija samērā niecīga, tajā gaidīja cilvēki, kuri pārstāvēja kādu no prioritāri vakcinējamajām grupām – vecāka gadagājuma ļaudis, personas ar hroniskām saslimšanām vai vecāki, kuriem ģimenē aug atvase ar hroniskas kaites diagnozi. Dienas gaitā šajā rindā vienlaikus bija redzami vien desmit līdz 20 cilvēki. Turpretī rindā, kurā varēja stāties ikviens, “Druvai” pulksten 9.15 izdevās saskaitīt ap 315 cilvēku. Šī rinda uz bijušā “SuperNetto” veikala ēku, kur patlaban darbojas mūspuses vakcinācijas centrs, sākās Glūdas ielā, rindas gals bija pie kāpnēm uz Viestura ielu. Savukārt visi iespējamie apkaimes stāvlaukumi un ielu malas bija stāvgrūdām pilnas ar spēkratiem.

Iestājās rindā pussešos

Viens no pirmajiem pie centra ieejas “brīvajā” rindā bija Dāvis no Valmieras. Viņš bija ieradies jau pussešos rītā un vēl pulksten deviņos neatzina, ka būtu ļoti noguris. “Es rēķināju tā – man pulksten 11 ir norunāta tikšanās, viss šeit sāksies pulksten 9, tātad man ir jāierodas kā apmēram pirmajam. Tad tā secināju, ka uz to laiku man vienkārši jau ir jābūt, ja negribu šaubīgi nostāvēt, nedabūt vakcīnu un braukt vēl kādu citu dienu. Labāk vienu reizi agri piecelies, un viss kārtībā.” Vīrietis apliecināja, ka viņa darbs nekādi nesaistās ar paaugstinātu saslimšanas risku: “Esmu normāls cilvēks, kas tusējas, strādā, brauc pie radiniekiem.”

Prioritāro grupu rindā “Druva” sastapa jaunos vecākus Zani un Raivi no Siguldas, kuri atzina, ka kvalificējas pat divām prioritārajām grupām vienlaikus. Jaunie cilvēki nopratuši, ka pie ģimenes ārsta uz vakcīnu nāktos gaidīt ļoti ilgi, tamdēļ operatīvi reaģējuši uz izziņoto brīvo pieeju vakcinācijai. Šai pašā rindā sastaptais tālbraucējs šoferis Guntis gan vienīgais avīzei atzinās, ka nav pārliecināts par vakcīnas efektivitāti, taču nebaidās vakcinēties. Viņu atnākt vakcinēties šajā nedēļas nogalē pierunājuši tuvinieki, ja ne viņi – ļautos visam notikt pašplūsmā – kad dabūtu, tad dabūtu to poti.

Ar garu rindu rēķinājās

Lai gan liela daļa jau labu laiku stāvējuši rindā un, visticamāk, tomēr bija krietni saguruši, kopumā bija manāms dzīvespriecīgi ironisks noskaņojums. Kādam omas uzturēšanā līdzēja saulaini pavasarīgais laiks, citam iedzimtā humora dzirksts, bet visi avīzes uzrunātie kā vienā balsī apliecināja nešaubīgo pārliecību, ka vakcinēties vajag un uz ilgu stāvēšanu jau laikus emocionāli sagatavojušies. Ik pa laikam bija redzami gaidītāji, kas sēdēja saliekamajos krēslos, kas apliecināja, ka cilvēki jau rēķinājušies ar gaidīšanu. Tiesa, kāda jaunu cilvēku kompānija “Druvai” atzina, ka nebija gaidījuši tik “pozitīvu ainu”, tādējādi gan priecājoties par sabiedrības aktivitāti, gan vienlaikus kritiski novērtējot savas izredzes šajā dienā tikt pie vakcīnas. Tikai pašā rindas galā ceturksni pēc deviņiem divas sastaptās ģimenes, pastāvējuši nelielās pārdomās, tomēr nolēma netērēt laiku. Arī trešajā simtniekā stāvošais valmierietis Ivars atzina, ka pirmajā mirklī šau­bījies par tik garas rindas izstāvēšanu, tomēr pauda apņēmību izturēt un caur joku piemetināja: “Ceru, ka citi priekšā padomās un tomēr aizies.”

Ieiešanu centrā koordinēja zemessardze, bet vispārējo kārtību uzraudzīja pašvaldības policija. Vismaz sākotnēji nekādus incidentus “Druva” netika novērojusi, taču manīja, ka policijas auto ik pa brīdim mainīja atrašanās vietu, lai kopumā redzētu situāciju.

Atvieglot gaidīšanu garajā rindā centās Cēsu novada pašvaldība. Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs Kārlis Pots saka vakcīnas gaidītājiem paldies par izturību un atvainojas par neērtībām, ko iespēju robežās pašvaldība centās mazināt: “Paldies uzņēmumam “Venden”, kas atvēlēja dzeramo ūdeni, Cēsu Kultūras un tūrisma centrs atveda krēslus, lai cilvēkiem irm kur apsēsties. Pašvaldības policija iznēsāja ūdeni, krēslus, koriģēja rindu. Rinda tiešām bija liela, cilvēkiem nācās stāvēt ilgi, bet redzējām, ka sociālajos tīklos pat ieraksti par ilgo stāvēšanu rindā ir ar pozitīvu pieskaņu. Šoreiz cilvēki meklēja pozitīvo, kas parādīja viņu motivāciju stāvēt, lai tikai saņemtu vakcīnu.”

Jāpiebilst, ka veidojot Cēsu vakcinācijas centru, nebija plānots, ka te izmantos dzīvās rindas principu. Darbība tika plānota ar domu, ka cilvēki reģistrējas manavakcina.lv, saņem īsziņu, cikos jābūt uz vakcīnu, un viņi nāk, atbilstoši pierakstam. Tad rindas neveidoties, varbūt daži cilvēki. Tāpēc nemeklēja vietu, lai pie vakcinācijas centra būtu plaši laukumi, kur stāvēt rindā gaidītājiem vai nolikt automašīnas.

Nakšņoja pie centra

Arī sociālo mediju telpa šajā nedēļas nogalē bija piesātināta ar ziņām un foto liecībām no sen nepieredzētajām rindām. Mūspusē zināmi ļaudis gan dalījušies ar gandarījumu par paveikto pat pēc septiņām rindā nogaidītajām stundām, gan arī publiskojuši savu labās prakses piemēru. Sabiedrībā pazīstamais jauno mediju un digitālā mārketinga speciālists Arturs Mednis ar sievu, cilvēkresursu vadības, kā arī karjeras attīstības stratēģi Ilzi Medni nolēmuši apvienot praktisko ar lietderīgo un vēl piedzīvojumu. Jaunā ģimene ar gadu veco dēlēnu īpašā virs automašīnas jumta izvelkamā teltī nakšņojusi pie Cēsu vakcinācijas centra. Ilzes Facebook kontā redzams foto ar gandarītajiem ģimenes vīriešiem un komentārā apstiprināts – vakcinēties tiešām izdevies. Vēsi gan bijis, bet nakšņošana bijusi ļoti mierīga, nav traucējuši transportlīdzekļu trokšņi līdz pat svētdienas rītam pulksten 5.20, kad atkal ieradušies pirmie rindā stāvētāji. “Nē, mēs negribam vairs ierobežojumus un vēlamies, lai nebūtu jāstāsta Ričardam: “Redzi – tie ir cilvēki, redzi – tie ir citi bērni.” Negribam vairs baidīties,” tā savu motivāciju skaidro I.Medne.

Darbu sāka agrāk

Cēsu vakcinācijas centrā potēšanu veic SIA “Vizuālā diagnostika”. Uzņēmuma pārstāve Katrīna Priede “Druvu” informēja, ka sestdien sapotēti 373 un svētdien 172 cilvēki. Viņa norāda: “Plānotas bija 500 vakcīnas, bet lielā vakcinēties gribētāju skaita dēļ pievedām klāt vēl nedaudz vakcīnu no esošajiem resursiem.”

Tā kā rinda uz vakcināciju bija izveidojusies jau agri no rīta, centrs darbu uzsāka nevis deviņos, kā plānots, bet 8.30. Sestdien jau pulksten 11 bija jāziņo, ka dzīvajā rindā vairs nevar stāties, jo cilvēku skaits tajā pārsniedza pieejamo vakcīnu daudzumu, bet svētdien par to nācās informēt jau pirms centra atvēršanas pulksten astoņos.

Personas vakcinācijas centrā tika uzņemtas pēc “rāvējslēdzēja” principa – viens no prioritāro grupu pārstāvjiem, viens no kopējās rindas. Gandrīz visi vakcinēties gribētāji vakcīnu saņēma, izņēmums bija pāris gadījumu, kad cilvēki dažas dienas iepriekš bija saņēmuši citu vakcīnu, tāpēc uzreiz nevarēja saņemt arī “Covid-19” poti. Sestdien Cēsīs vakcinācija tika pabeigta piecos vakarā, bet svētdien – divpadsmitos pusdienlaikā.

Mediķiem atveda papildspēkus

Katrīna Priede atzīst, ka lielais vakcinēties gribētāju skaits nepārsteidz, tomēr tā kā tik daudz cilvēku bija ieradušies pirms centra atvēršanas, lai viņiem saīsinātu gaidīšanu, divām potēšanas brigādēm pusdienlaikā pievienojās vēl divas brigādes no Rīgas. K.Priede teic: “Cilvēku lielā interese bija sagaidāma, jo šī bija pirmā reize Latvijā, kad vakcīnu varēja saņemt cilvēki ārpus prioritārajām grupām. Turklāt Cēsīs bija vienīgā vieta Vidzemē, kur šāda rinda tika organizēta. Piemēram, Valmierā vakcinācijas centrā potēja tikai prioritārās grupas ar pierakstu. Tāpēc uz Cēsīm bija atbraukuši ļoti daudzi no Valmieras un citām Vidzemes vietām, kā arī rīdzinieki.”

Uzņēmuma pārstāve norāda, ka Cēsu vienībā ir paredzēts darboties trim mediķu brigādēm, tāpēc sestdienas temps bija maksimālais iespējamais, ņemot vērā centra kapacitāti. Ja būtu pietiekams vakcīnu daudzums, tad Cēsīs dienas laikā varētu vakcinēt 600 cilvēkus, kas stāv rindā. K.Priede skaidro: “Ja cilvēki nāk ar pierakstu, tad process ir mierīgāks un nedaudz lēnāks. Ka dzīvā rindai ļauj vakcināciju veikt raitāk, to jau parādīja pieredze Ķīpsalā. Cilvēki nāk raiti, viņus piereģistrē sistēmā, un var saņemt vakcināciju.”

Maska un divi metri arī pēc vakcīnas

Aizvadītās nedēļas pēdējās trijās dienās pirmo reizi “dzīvās rindas” kārtībā masu vakcinācijas centros pie potes pret Covid-19 varēja tikt ikviens interesents. Vakcinēti vairāk nekā 8640 cilvēki. Vakcinācijai izmantota “AstraZeneca” vakcīna.

Vakcinācijas projekta birojs atgādina, ka visiem, kuri ir saņēmuši poti pret “Covid-19”, joprojām jāturpina ievērot epidemioloģiskie drošības nosacījumi. Imunitāte pret vīrusu pēc “AstraZeneca” vakcīnas saņemšanas izveidojas aptuveni pēc 22 dienām.