Vakcīnas kavējas

IZLIETO PĒDĒJĀS VAKCĪNAS DEVAS. Liepas doktorātā arī vakar medicīnas māsa Brigita Rancāne veica senioru vakcināciju pret “Covid-19”, izlietojot pēdējās praksē pieejamās vakcīnas. Foto: no albuma Liepas doktorātā arī vakar medicīnas māsa Brigita Rancāne veica senioru vakcināciju pret “Covid-19”, izlietojot pēdējās praksē pieejamās vakcīnas.

Lai gan vēl nesen tika vērtēts, ka “Covid-19” vakcinācijā izaicinājums būs procedūras veicēju trūkums un iedzīvotāju nevelēšanās vakcinēties, daudzi ģimenes ārsti apņēmušies vakcinēt un seniori saņemt poti. Lielākais izaicinājums ir pašu vakcīnu trūkums.

Ģimenes ārste Zaiga Zari­ņa, kura pieņem pacientus gan Vecpiebalgas novada Dzērbenē, gan Raunas novada Raunā un Drustos, atzīst, ka arvien tikai gaida vakcīnas, tāpēc vēl nevienu nav bijis iespējams potēt: “Pasūtījām nedēļā 20 vienības, bet nav zināms, cik un kad saņemsim, lai gan esam gatavi vakcinēšanai. ”

Arī Uldis Vasiļevskis, kuram ārsta prakse ir gan Amatas novada Skujenē, gan Vecpiebalgas novada Kaivē un Taurenē, teic, ka visas saņemtās vakcīnas ir izlietotas: “Bijām pieprasījuši 60, bet tika atvestas 30, lai gan varētu vakcinēt vairāk, apmēram 20 cilvēku dienā. Tādējādi, lai rinda jau izveidota, iecerētajā apjomā to nebija iespējams īstenot. Gaidām, kad tiks atvestas nākamās devas, solīts šonedēļ, bet neviens nezina, kad tieši tas notiks. Interese par vakcinēšanos ir lielāka, nekā iespēja to izdarīt.” Ārsts šādu situ­āciju vērtē negatīvi: “Neskatoties uz to, ka Latvijā ir īpašs vakcinācijas birojs, trūkst vakcīnu, seni­oriem pašiem jāpiesakās, kā arī mēs, ģimenes ārsti, viņiem piezvanām un, protams, turpināsim to darīt. Birojs plāno vakcīnas dalīt pēc tā, cik senioru reģistrēts manavakcina.lv, bet lielākā daļa cilvēku piesakās pie manis praksē. Jāņem vērā, ka laukos cilvēki pārsvarā reģistrējas pie ģimenes ārsta, nevis internetā.” Ģimenes ārsts atzīst, ka arī situācija uz ceļiem ir sarežģīta, tie ir pārmitri, rūgst, vairāki cilvēki tādēļ netika uz vakcinēšanos, un bija jārod iespēja potēt citus.

Ilonai Prindulei pamatprakse ir Priekuļu novada Liepā, otra prakses vieta Cēsīs. Liepā liela prakse ir arī ārstam Jānim Prindulim. Ilona Prindule norāda, ka abi ārsti pasūtījuši 100 vakcīnu devas, jo prakses ir lielas un arī senioru īpatsvars tajās liels. J.Prindulis pirmās 30 vakcīnas devas saņēma tikai vakar pusdienlaikā, I.Prindules prakse saņēma 60 devas, vakar pēdējās izlietoja, nākamās vēl nav atvestas: “Esam brīdināti, ka vakcīnu būs mazāk, nekā pasūtīts. Tomēr Latvija ir maza, mēs priecātos, ja no vietām, kur nevajag tik daudz vakcīnu, tās operatīvi piegādātu ārstu praksēm, kur to trūkst.”

Praksē Liepā ir procedūru kabinets, kas nodrošina iespēju pacientiem mazāk kontaktēties: “Saraksti sagatavoti, vakcinēšanu varam nodrošināt, bet būtiskākais, ka nav pašu vakcīnu. Nevaram cilvēkiem cienījamos gados vairākkārtīgi pārlikt vakcinēšanās laiku, mulsinot viņus. Daudzi paši nepacietīgi interesējas, kad varēs saņemt vakcīnu. Tiklīdz saņemsim jaunas vakcīnu devas, zvanīsim senioriem.”

Daktere norāda, ka seniori ir ļoti atsaucīgi, tie, kuriem jau bijusi iespēja vakcinēties, paši organizē, lai bērni vai mazbērni viņu atved uz ārsta praksi un pēc tam nogādā mājās, jo cilvēkiem vajag pavadošo personu. I.Prindule vērtē: “Vakcīnas gaidām, esam ieinteresēti pēc iespējas ātrāk izvakcinēt cilvēkus, jo tas ir vienīgais risinājums, kā normāli dzīvot un strādāt.”

Vakar (2. martā) dienas pirmajā pusē nebija zināms, vai vakcīnas Latvijai tiks piegādātas, jo vairākas dienas tās kavējās, bet pēcpusdienā Vakcinācijas projekta birojs ziņoja, ka Latvija saņēmusi 1170 “Pfizer-BioNTech” un 14 400 “AstraZeneca” vakcīnu devas, turklāt ar divu līdz piecu dienu intervāliem tās tiks piegādātas vēl. “Druva” sazinājās ar Vakcinācijas projekta biroju, kad saņemtās vakcīnas varētu nonākt pie ģimenes ārstiem reģionos, bet biroja pārstāve skaidroja, ka saņemti daudzi jautājumi, un līdz avīzes nodošanai atbildi nebija sniegusi.

Vakcinācijas projekta biroja izplatītajā informācijā, kurā apkopotas atbildes uz senioru biežāk uzdotajiem jautājumiem, atbildot, vai visi seniori, kas pieteikušies, varēs vakcinēties šonedēļ, birojs paskaidrojis, ka šobrīd pieprasījums pēc vakcīnām ir augstāks nekā Latvijā pieejamais vakcīnu skaits, tāpēc diemžēl ne visi seniori tuvākajās divās nedēļās varēs saņemt savu vakcīnu. Tomēr vakcīnu piegādes Latvijā gaidāmas katru nedēļu, un marta beigās Latvijā gaidāms lielāks vakcīnu skaita pievedums. Savukārt tiem, kuri jau pirmo potes devu ir saņēmuši, uz otro devu nav jāpiesakās, arī uz to tiks saņemts uzaicinājums tieši tāpat kā uz pirmo vakcīnu.

Pirmās nedēļas laikā, kopš uzsākta senioru 70+ vakcinācija, vakcinēti vairāk nekā 10 000 senioru. Līdz otrdienai kopumā vakcīnas pret “Covid-19” pirmo devu Latvijā saņēmuši 46 758 cilvēki, bet abas devas – 17 243 cilvēki, attiecīgi nepilni 2,47% un 0,9% iedzīvotāju. Turklāt vakar apkopotie testēšanas rezultāti liecināja, ka pēc ilga laika – kopš 16. novembra – diennakts pozitīvo testu īpatsvars nokrities līdz 4,5%.