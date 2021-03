Vakcīnas izlieto, rindas paliek

Turpinoties vakcinācijai pret “Covid-19”, situācija ģimenes ārstu praksēs vēsturiskajā Cēsu rajonā izvērsusies atšķirīga: daļā prakšu vēl turpinās senioru vakcinācija, citviet tā jau gandrīz pabeigta un iespējama arī hronisko pacientu potēšana.

Cēsīs praktizējošā ģimenes ārste Iveta Olte turpina vakcinēt seniorus vecumā virs 70 gadiem un norāda uz rindas garuma nesamērīgumu ar iespējām vakcinēt: “Liela daļa hronisko slimību pacientu saņēmuši ziņu mobilajā telefonā, lai par vakcinēšanos interesējas pie ģimenes ārsta, lai gan vēl nevaram uzsākt viņu vakcinēšanu. Kad Nacionālajam veselības dienestam vajadzēja iesniegt skaitu, cik pacientu nedēļā manā praksē var izpotēt, norādīju, ka desmit, jo vakcinācijas dienā pārtraucam cita veida pieņemšanu. Toties rinda man iesniegta 200 cilvēkiem. Tā nav izlīdzsvarota, darām, cik varam, un meklējam iespējas, kur vēl mūsu pacienti var vakcinēties, kā arī ceram uz lielā vakcinācijas centra atvēršanu Cēsīs, lai cilvēkiem nebūtu tik ilgi jāgaida.”

Amatas un Vecpiebalgas novadā praktizējošais ģimenes ārsts Uldis Vasiļevskis informē, ka uzsākta arī hronisko pacientu vakcinēšana. Viņa praksē izveidojusies situācija, ka no manavakcina.lv saņemtajā sarakstā ir tikai trīs cilvēki, pārējos informē ārsta prakse. Nedēļā tiek vakcinēti 20 līdz 30 cilvēki: “Darbs rit raiti, tikai vajadzētu vairāk vakcīnu. Hro­nisko pacientu galvenais jautājums ir par iespējamām blaknēm pēc potes saņemšanas.”

Amatas novadā, Nītaurē un Zaubē, praktizējošā ģimenes ārste Olita Elmere teic, ka vakcinēties vēlas apmēram puse senioru, kuriem to ir iespēja darīt, lielākā daļa ir praksē reģistrētie pacienti, bet iespēja vakcinēties netiek atteikta arī tiem, kuri nav ārstes pacienti, bet pieteikušies vakcinēties šajā teritorijā. Vakcinācija norit raiti, lai gan no pieteiktajām vakcīnām atved apmēram pusi – 30 devas. Vakcinēt būtu iespējams 50 cilvēkus nedēļā. Potēšana notiek gandrīz katru dienu. Viņas praksē jau gandrīz beigusies senioru un jau sākusies hronisko pacientu vakcinēšana. Lai gan tiek zvanīts esošajiem pacientiem par iespēju vakcinēties, daktere pārliecinājusies, ka tie, kas vēlējušies, vakcīnai jau pieteikušies: “Neliela daļa senioru – seši septiņi – nevēlējās vakcinēties ar “AstraZeneca” vakcīnu, esmu saņēmusi vienu flakonu ar “Moderna” vakcīnu, ar to potēšu šodien. Pacienti par vakcīnām ir zinoši, vairāk jautājumu ir par iespējamām blakus parādībām. Tomēr skaidroju, ka pārsvarā pacientiem pēc potes ir vien paaugstināta temperatūra, esmu devusies arī pie trīs cilvēkiem uz mājām, uzkavējusies, nākamajā dienā piezvanīju, visiem viss ir labi.” O.Elmere gan norāda, ka šodien tiks izpotētas pēdējās vakcīnu devas, līdz svētkiem tās vairs nav iespējams pasūtīt, jo ir beigušās. Vakcinācija atsāksies pēc Lieldienām.