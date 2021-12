Vakcinācija svētkos

Vakcinācijas punkts Cēsīs, tirdzniecības centrā “Solo”, nestrādās svētku dienās, kā arī svētdienās, tātad no 24.līdz 26. decembrim, kā arī no 31. decembra līdz 2. janvārim. Pārējās dienās darba laiks, kā ierasts, būs no deviņiem rītā līdz 19. vakarā ar pārtraukumu no 13.30 līdz 14.00.

Ievērojot Covid-19 vīrusa varianta “Omikron” straujo izplatību Eiropā, un lai mazinātu plašas Covid-19 infekcijas izplatības risku Latvijā, Imunizācijas valsts padome ir saīsinājusi balst­vakcinācijas saņemšanas intervālu – to var saņemt jau trīs mēnešus pēc primārās vakcinācijas pabeigšanas. Reizē ar balstvakcināciju var saņemt arī vakcīnu pret gripu.

Vakcinācijas kabinetos valsts apmaksātu gripas vakcīnu var saņemt seniori, hronisko slimību pacienti, grūtnieces, pedagogi, policisti, robežsargi, ugunsdzēsēji, ieslodzījuma vietu darbinieki un NBS spēku pārstāvji.