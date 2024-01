Vakar Vidzemē dzēsti sodrēji trīs māju dūmvados

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 17. janvāra plkst. 6.30 līdz 18. janvāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvalde saņēma 12 izsaukumus – sešus uz ugunsgrēku dzēšanu, piecus uz glābšanas darbiem un divi izsaukumi bija maldinājumi.

Vakar plkst. 08.15 saņemts izsaukums uz Lauku ielu Alūksnē, kur vienstāva dzīvojamā mājā dega siena 2 m² platībā. Plkst. 11.34 degšana likvidēta.

Plkst. 12.36 saņemts izsaukums uz Madonas novada Cesvaines pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 80 m² platībā. Plkst. 16.55 degšana likvidēta.

Plkst. 19.11 saņemts izsaukums uz Alūksnes novada Veclaicenes pagastu, kur dega saimniecības ēkas jumts 70 m² platībā, starpstāvu pārsegums 40 m² platībā un malka 2 m² platībā. Plkst. 23.37 ugunsgrēks likvidēts.

Plkst. 20.03 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Matīšu ielu Valmierā, kur dega mikroautobusa elektroinstalācija 0.5 m² platībā. Degšana likvidēta pirms VUGD ierašanās.

Plkst. 20.39 VUGD saņēma izsaukumu uz Valkas ielu Strenčos, kur avarēja kravas automašīna un no bojātās bākas tecēja degviela. Ierodoties, glābēji konstatēja, ka autovadītājs no transportlīdzekļa izkļuva pašu spēkiem un no bākas iztecēja aptuveni 100 litri dīzeļdegvielas. Glābēji sakārtoja ceļa braucamo daļu un plkst. 21.49 darbi notikuma vietā tika pabeigti. Par notikumu paziņots Valsts vides dienestam.

Plkst. 22.05 glābēji steidzās uz Ūdens ielu Valmierā, kur daudzstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva telpā dega matracis 1 m² platībā. Degšana likvidēta pirms VUGD ierašanās.

Šorīt plkst. 04.03 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Ausekļa iela Madonā, kur vienstāva dzīvojamās mājas istabā pie krāsns dega malka un grīda 1 m² platībā. Plkst. 04.38 ugunsgrēks likvidēts.

Kurinot apkures ierīces, iedzīvotājiem ir jāievēro piesardzība un drošības noteikumi, lai neizraisītu traģisku ugunsgrēku. Aizliegts lietot bojātas apkures ierīces, krāsns durtiņas atstāt vaļā vai pie krāsns durtiņām novietot malku un citu kurināmo. Ugunsgrēku visbiežākais cēlonis ir neuzmanīga rīcība, tai skaitā, ekspluatējot apkures ierīces. Esi uzmanīgs un pasargā sevi!

Vakar ugunsdzēsēji glābēji Vidzemē saņēma trīs izsaukumus uz degošiem sodrējiem. Plkst. 07.23 saņemts izsaukums uz Pērnavas ielu Rūjienā, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 0.5m² platībā. Ugunsgrēks likvidēts pirms VUGD ierašanās. Plkst. 17.30 tika saņemts izsaukums uz Raiņa ielu Cēsīs, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 5 m² platībā. Pēc stundas dzēšanas darbi tika pabeigti. Savukārt plkst. 17.35 saņemts izsaukums uz Rīgas ielu Madonā, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 1 m² platībā. Plkst. 18.14 degšana likvidēta.

VUGD aicina regulāri tīrīt sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem. To vislabāk izdarīs skursteņslaucītājs, taču, ja privātmāju saimnieki prot un zina kā iztīrīt skursteni, to var paveikt arī saviem spēkiem. Atgādinām, ka ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1.novembra līdz nākamā gada 1.martam).

Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 46 izsaukumus – 16 uz ugunsgrēku dzēšanu, 17 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi.