Vakar Vidzemē dzēsti divi ugunsgrēki

Aizvadītajā diennaktī, no 29.novembra plkst. 6.30 līdz 30.novembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma piecus izsaukumus – divus ugunsgrēku dzēšanu, divus uz glābšanas darbiem, bet viens no izsaukumiem bija maldinājums. VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa norāda, ka viens no izsaukumiem saņemts vakar plkst. 14.02, kad VUGD steidzās uz Piebalgas ielu Cēsīs, kur 8 m² platībā dega dzīvojamais vagoniņš. Plkst. 14.45 ugunsgrēks likvidēts.

Savukārt naktī plkst. 2.06 tika saņemts izsaukums uz Alūksnes novada Mālupes pagastu, kur 6 m² platībā dega vieglā automašīna. Plkst. 2.51 ugunsgrēks likvidēts.

Vēl vakardien ugunsdzēsēji glābēji devās uz izsaukumu Raiņa ielā Valkā, kur piecstāvu dzīvojamā mājā bija jūtama gāzes smaka. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka ēkas otrā stāva dzīvoklī noplūdusi propāna gāze. No ēkas tika evakuēti astoņi cilvēki, likvidēta gāzes noplūde un izvēdinātas telpas.

Kopumā aizvadītajā diennaktī visā Latvijā VUGD saņēma 31 izsaukumu – 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet 3 no izsaukumiem bija maldinājumi.