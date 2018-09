Vakar ugunsgrēkā Alūksnes novadā cieta cilvēks

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 4.septembra plkst. 6.30 līdz 5.septembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Vidzemē saņēma četrus izsaukumus – divus uz ugunsgrēku dzēšanu un divus uz glābšanas darbiem.

Plkst. 21.26 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Alūksnes novadu, kur ugunsgrēks bija izcēlies daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka vienā no dzīvokļiem deg dīvāns 2m² platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās pieci cilvēki. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotā dzīvokļa izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Plkst. 22.18 ugunsgrēks likvidēts.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumu, kur Barkavas ielā Lubānā dega elektrības transformators 1m² platībā.

Palīdzot bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušam dzīvniekam, vakar ugunsdzēsēji glābēji izcēla dīķī iestigušu govi, kura saviem spēkiem nespēja tikt laukā.

Visā Latvijā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 52 izsaukumus, no kuriem 19 bija uz ugunsgrēku dzēšanu un 25 uz glābšanas darbiem, bet astoņi no izsaukumiem bija maldinājumi.