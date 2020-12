Vakar ugunsdzēsēji glābēji no Burtnieku ezera izcēla bojāgājušu cilvēku

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 17.decembra plkst. 6.30 līdz 18.decembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma četrus izsaukumus – vienu uz ugunsgrēku dzēšanu un trīs uz glābšanas darbiem.

Plkst. 12.52 ugunsdzēsēji glābēji vakar saņēma izsaukumu uz Madonas novada Praulienas pagastu, kur vienstāva dzīvojamā mājā dega sadzīves mantas 2m² platībā. Mājoklī dūmu detektors nebija uzstādīts. Plkst. 14.05 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Vakar ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Burtnieku ezeru, kur 100 metrus no krasta ledū ielūzis makšķernieks un jau vairākas minūtes nav redzams. Izmantojot glābšanas dēli ugunsdzēsēji glābēji piekļuva notikuma vietai un no ūdenstilpes izcēla bojāgājušu cilvēku, kuru nogādāja krastā un nodeva Valsts policijas darbiniekiem. VUGD atgādina, ka ledus kārta uz ūdenstilpēm neveidojas vienmērīgi. Tā ir biezāka pie krastiem, bet ūdenstilpes vidū var būt plāna. Tāpēc cilvēkiem bieži veidojas maldīgs priekšstats, ka ledus ir izturīgs. VUGD aicina iedzīvotājus būt līdzatbildīgiem, neriskēt ar savu veselību un dzīvību, kā arī nepaiet vienaldzīgi garām, ja redzat, ka bērni vai jaunieši slidinās pa nedrošo ledu – brīdiniet viņus par bīstamību. Savukārt, ja pamanāt, ka cilvēki ir aizgājuši pārāk tālu no krasta vai arī, ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties zvaniet 112!