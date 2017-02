Vaives pagastā sadedzis traktors

Laikā no 6.februāra plkst. 6.30 līdz 7.februāra plkst. 6.30 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Vidzemē saņēma sešus izsaukumus. VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Vidzemē Sandra Vējiņa informē, ka pieci no tiem bijuši uz ugunsgrēku dzēšanu, bet viens uz glābšanas darbiem.

Vakar vairāku māju dūmeņos deguši sodrēji. Tā piemēram, plkst. 6.37 izsaukums saņemts uz Raiskuma ielu Cēsīs, kur sodrēji deguši divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā. Ugunsgrēks tika nodzēsts plkst. 7.50. Līdzīgs izsaukums plkst. 22.04 saņemts arī uz Amatas novada Drabešu pagastu, kur arī divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji. Ugunsgrēks tika nodzēsts plkst. 23.42.

Krietni plašāks ugunsgrēks izcēlies Cēsu novada Vaives pagastā. Ugunsdzēsēji glābēji izsaukumu saņēma naktī plkst. 00.05. Tur degusi garāža, kurā atradās traktors, un bija sākusi kūpēt arī netālu esošā dārza māja. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka garāža un dārza māja deg 40 m² platībā. Garāžā sadega arī traktors. Ugunsgrēka likvidēšanā strādāja Cēsu un Siguldas ugunsdzēsēji. Ugunsgrēku izdevās nodzēst plkst. 1.38.

Savukārt plkst. 3.27 VUGD devās uz Gulbenes novada Līgo pagastu, kur divstāvu dzīvojamai mājai dega jumts 10m² platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki. Ugunsgrēks likvidēts plkst. 5.45.

Jau vairākkārt ziņots, ka šogad ugunsdzēsēji glābēji ik dienu dodas uz vairākiem izsaukumiem saistībā ar ēku dūmvados degošiem sodrējiem. Lai izvairītos no iespējamās ugunsnelaimes, VUGD aicina iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt vai mājas krāšņu un pavardu dūmkanāli ir iztīrīti un, ja nepieciešams, nodrošināt to iztīrīšanu no sodrējiem.