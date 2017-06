Vairāki vadītāji pie stūres sēdušies alkohola reibumā

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajās brīvdienās, no 2. līdz 5.jūnijam, saņemta informācija par 259 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 46 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 66 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 43 nodarījumi pret īpašumu. Aizvadītajās brīvdienās Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti arī 25 ceļu satiksmes negadījumi. Četros no tiem saņemta informācija par 10 cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies 20 vadītāji. Noformēti 336 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 172 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

2. jūnijā pulksten 21:36 Pārgaujas novadā, Raiskuma pagastā, autoceļa Dukuri – Rāmnieki 4. kilometrā, uz tilta pār Gauju, notika sadursme starp automašīnu „Jeep Grand Cherokee”, kuru vadīja 1991.gadā dzimis vīrietis, un automašīnu „Volkswagen Golf”, kuru vadīja 1980.gadā dzimis vīrietis. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas „Volkswagen Golf” pasažieri, 2012. gādā dzimis vīrietis un 2010.gadā dzimusi sieviete. Bērniem hospitalizācija nebija nepieciešama, taču „Volkswagen Golf” pasažiere, 1950.gadā dzimusi sieviete, nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

2. jūnijā ap pulksten 6:30 Pārgaujas novadā, uz autoceļa Cēsis – Romula, atrasta avarējusi automašīna „Mitsubishi”, kā arī persona, kura bija alkohola reibumā un nav kontaktējama. Persona nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

3. jūnijā pulksten 23:10 Alūksnē, pa Tilta ielu, 1981.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu „Volkswagen Passat” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā bija 3,19 promiles. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

3. jūnijā pulksten 18:08 ziņots, ka Apes novadā, pa autoceļu Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) virzienā uz Rīgu zilas krāsas automašīnas „Subaru” vadītājs ar savu braukšanas stilu padraud satiksmes drošību. Pulksten 19:37 Alūksnes novadā, Alsviķu pagastā, Alsviķos, uz vietējas nozīmes ceļa tika apturēta automašīna „Subaru Imperza”, kuru vadīja 1979.gadā dzimis vīrietis, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā bija 2.08 promiles. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

4.jūnijā pulksten 22:50 Limbažu novadā, Umurgas pagastā, autoceļa Kocēni – Limbaži – Tūja, 1997.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu „Ford Focuss”, uzbrauca uz ceļa braucamās daļas izskrējušam meža dzīvniekam – stirnai. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā 1997.gadā dzimušais vīrietis guva miesas bojājumus un pēc medicīniskās palīdzības vērsies tuvākajā ārstniecības iestādē.

4.jūnijā pulksten 20:08 Beverīnas novadā, Trikātas pagastā, Trikātā, 1981.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu „Hyundai”, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā bija 1,88 promiles. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

4.jūnijā pulksten 12:06 Limbažu novadā, Skultes pagastā, autoceļa A1 Rīga – Igaunijas robeža (Ainaži) 43. kilometrā, 1947.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu „Volkswagen Golf” izraisīja sadursmi ar 1949.gadā dzimušā vīrieša vadīto automašīnu „Volvo”. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā smagi cieta abu automašīnu vadītāji, kā arī pasažieres – 1946., 1973., 1975. un 1951.gadā dzimušas sievietes. Visas cietušās personas nogādātas tuvākajā ārstniecības iestādē. Uzsākts kriminālprocess.