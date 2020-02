Vairāk nekā septiņi uz vienu vietu

Liela interese. Uz uzņēmuma “Squalio” rīkotajām atvērto durvju dienām ieradās vairāki desmiti interesentu, kuri vēlējās ko vairāk uzzināt par izsludinātajiem datu analītiķu kursiem. Foto: Kristiāna Līva Sokolova Uz uzņēmuma “Squalio” rīkotajām atvērto durvju dienām ieradās vairāki desmiti interesentu, kuri vēlējās ko vairāk uzzināt par izsludinātajiem datu analītiķu kursiem.

Uz IT uzņēmuma “Squalio” rīkotajām atvērto durvju dienām ieradās necerēti kupls interesantu skaits. Pasākuma iemesls – izsludinātie datu analītiķu kursi, ko rīko “Squalio” kopā ar Cēsu novada pašvaldību un Rīgas Tehnisko universitāti.

Uz 14 vietām jau pieteikušies apmēram simts interesentu, lai gan pieteikšanās vēl līdz 31.janvārim.

“Squalio” datu stratēģis Ei­nārs Garoza, uzrunājot sanākušos, atzina, ka šis ir laikmets, kad dati, to analīze gūst arvien lielāku nozīmi ne tikai uzņēmumu, valsts, paš­valdību, bet ikviena cilvēka dzīvē. Digitālo tehnoloģiju un ekonomiskās vides mainīgajos apstākļos bieži vien uzņēmuma darbība nav iedomājama bez datu analīzes un datos balstītiem lēmumiem.

“Dzīvojam digitālajā laikmetā, un galvenais jautājums, kā paši varam gūt labumu no tā. Mūsu mērķis ir sasniegt ikvienu iedzīvotāju, lai viņi aizdomātos, kā izmantot arvien vairāk pieejamos datus. Pasaulē norit lielas pārmaiņas, katram vajadzētu padomāt, cik viņš tām gatavs,” teica E. Garoza.

Viņš arī atgādināja par profesiju mainību, ka vienas izzūd, jaunas nāk vietā. Nākotnē vispieprasītākā būs datu zinātne, datu analīze, tāpēc šie kursi ir tikai likumsakarība.

“Mēs jau tagad esam daļa no datu ekosistēmas. Gandrīz katrs atstājam digitālās pēdas internetā, ko uzņēmēji analizē, lai attīstītu digitālo pārdošanu. Nākotnē arvien vairāk būs nepieciešami speciālisti, kuri strādās ar datu apstrādi, un Latvijā ir izcilas iespējas šo jomu attīstīt. Mums ir uzbūvēta fantastiska infrastruktūra, proti, ir ļoti ātrs internets, bet problēma, ka to nespējam pilnvērtīgi izmantot. Salīdzinājumam varētu teikt, ka ir uzbūvēts kvalitatīvs autobānis, bet pa to nebrauc automašīnas. Šis ir laiks to mainīt,” norādīja E. Garoza.

Kursus atbalsta Cēsu novada pašvaldība, un novadā deklarētajiem tie ir bez maksas. Pārējiem, ja izdosies iekļūt starp 14 labākajiem, būs jāmaksā 445 eiro.

Novada domes administrācijas vadītājs Atis Egliņš – Eglītis norādīja, ka pašvaldība ir ieinteresēta digitālo pakalpojumu attīstībā: “Šobrīd aktīvi strādājam pie e-pakalpojumu ieviešanas, lai iedzīvotāji pakalpojumus var pieteikt un daļu arī saņemt jebkurā laikā, mērķis ir izveidot pašvaldību, kas darbojas 24/7 režīmā, bet to varam izdarīt vien tad, ja pilnībā esam atvērti digitālajām tehnoloģijām. Bet, lai to īstenotu, ir svarīgi investēt izglītībā.”

Redzot lielo interesi, “Squalio” pārstāvis atzina, ka uzņēmumā apsver rīkot vēl kādus datu analītiķu sagatavošanas kursus. Kursu beidzējiem kā iespējamā darbavieta varētu būs “Squa­lio” datu laboratorija Cēsīs, kuras telpās arī notika atvērto durvju diena.

Sanākušo vidū gan cēsnieki, gan citu pilsētu, novadu iedzīvotāji. Dažs jau uzrakstījis iesniegumu kursiem, cits vispirms vēlējās noskaidrot ko vairāk. Liela daļa jau strādājuši vai strādā jomā, kur darbs ar datiem.

Agnese no Rīgas pastāstīja, ka šobrīd esot darba meklējumos un galvaspilsētā tas neesot nemaz vienkārši: “Esmu nedaudz strādājusi ar šīm programmām, kurās notiks mācības, bet gribētu to pilnveidot. Esmu gatava braukt no Rīgas, jo kursi ir kompakti un par saprātīgu cenu. Desmit gadus biju grāmatvede, tad kļuvu par finanšu kontrolieri. Esmu pārliecināta, ka grāmatveža profesija izzudīs, jo viss arvien vairāk tiks digitalizēts un nākotne pieder finanšu analītikai, datu analīzei, tāpēc jāiet līdzi laikam. Jā, konkurence liela, bet ir vērts pamēģināt.”

Cēsniece Ilze teica, ka šoreiz atnākusi vien paklausīties, vēl lemšot, pieteikties mācībām vai ne: “Gluži sveša šī joma nav, bet redzu, ka konkurence liela. Sa­protu, ka ir laiks mainīties, neskatoties uz personas kodu. Esam lielu pārmaiņu priekšā, jācenšas turēt līdzi. Patiesībā jau apgūtās zināšanas noderētu arī ikdienā, ja arī netiktu darbā šajā uzņēmumā.”

Nākamās nedēļas laikā tiks izskatīti visi iesniegumi, izvēlēti tie 14, kuriem būs iespēja mācīties kursos, un jau 11.februārī RTU Cēsu filiālē sāksies nodarbības.