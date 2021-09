Vaidavas ezerā ielaiž 7000 zandartu mazuļus

Rūpējas. Biedrības, kas apsaimnieko Vaidavas ezeru, gādā, lai regulāri atjaunotu zivju resursus. Foto: publicitātes Biedrības, kas apsaimnieko Vaidavas ezeru, gādā, lai regulāri atjaunotu zivju resursus.

Lai papildinātu zivju resursus, biedrība “Vaidavas ezera pārvalde” Vaidavas ezerā ielaidusi 7000 zandartu mazuļu.

Valmieras novada komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Upīte pastāstīja, ka zandartu mazuļus piegādājusi Z/S “Skaldas” no Kuldīgas novada, to iegāde izmaksājusi 2202,20 eiro, no kuriem 762,30 eiro ir Zivju fonda finansējums, atlikusī daļa ir biedrības līdzfinansējums.

Saskaņā ar Vides risinājuma institūta “Atskaite par Vaidavas ezerā veikto zivsaimniecisko izpēti 2015. gadā”, kas izstrādāta, īstenojot Zivju fonda finansēto projektu “Vaidavas ezera zivsaimnieciskās apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde”, katru gadu Vaidavas ezerā tiek papildināti zivju resursi, pērn tika ielaistas līdakas. Projekta mērķis ir regulāri papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt antropogēno slodzi ezera un tā piekrastes teritorijā.

Biedrība “Vaidavas ezera pārvalde” ezeru apsaimnieko no 2010.gada, uzdevums ir īstenot zivju resursu pārzināšanu, veikt zvejas tiesību nomu un organizēt makšķerēšanu Vaidavas ezerā.

Vaidavas ezers atrodas Val­mieras novada Vaidavas pagastā īpaši aizsargājamā “Natura 2000” teritorijā Gaujas nacionālajā parkā. Ezera platība ir 87,2 ha, vidējais dziļums ezerā ir 5,3 metri, bet maksimālais dziļums – deviņi metri. Vaidavas ezerā mīt tādas zivis kā līdaka, asaris, rauda, plaudis, karūsa, līnis, zandarts un plicis. Vaidavas ezers ir publiskais ezers, kurā zvejas tiesības pieder valstij.

Licencētā makšķerēšana noteikta visā ezerā un no tā iztekošajā Strīķupē – posmā no Vai­davas ezera līdz ceļa Vaidava-Rubene tiltam. Makšķerēt Vaida­vas ezerā atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies un tam ir līdzi makšķerēšanas licence, kas derīga attiecīgajā termiņā, un makšķerniekam ir klāt personu apliecinošs dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot personas ar invaliditāti, kurām jābūt klāt invalīda apliecībai) arī makšķerēšanas karte.

Arvīds Rumbiņš, biedrības “Vaidavas ezera pārvalde” valdes priekšsēdētājs, “Druvas” lasītājiem pastāstīja, ka maluzvejnieki ezerā neesot īpaši manīti, taču sais­tībā ar epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, kuru dēļ atpūtas iespējas mazinātas, makšķernieku skaits Vaidavas ezerā esot palielinājies. “Ne tikai vasarā manāms makšķernieku skaita pieaugums, tā bija arī aizvadītajā ziemā, jo aizbraukt uz zemledus makšķernieku iecienīto Peipusa ezeru Igaunijā vairums diemžēl nevarēja,” papildina A.Rumbiņš.

Ja runājam par lielākajiem ezera lomiem, tad A.Rumbiņš atklāj, ka parasti makšķernieki izvelkot 4-6kg smagus zandartus un līdakas.

“2015.gada izpētes dokumenta mērķis bija ne tikai rūpēties par Vaidavas ezera zivju resursiem, bet arī iepazīstināt cilvēkus ar brīvā laika nodarbi svaigā gaisā un tuvināt makšķerniekus veselīgam dzīvesveidam,” sarunas nobeigumā teic biedrības “Vaidavas ezera pārvalde” valdes priekšsēdētājs Arvīds Rumbiņš.