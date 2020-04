Vai tu pucējies

Ārkārtējās situācijas laikā noteiktie ierobežojumi būtiski ietekmē arī skaistumkopšanu. Šajā krīzes laikā, kad ir ieteikums palikt mājās un fiziski distancēties, vairs nav nepieciešamības pēc jauna matu griezuma, var iztikt bez manikīra un sejas kopšanas procedūrām, turklāt cilvēkus piesardzīgus dara tas, ka šos pakalpojumus var saņemt tikai kontaktā ar meistaru. Par to, kā klājas skaistumkopšanas nozarē strādājošajiem, jautājām vairākiem šīs jomas pārstāvjiem Cēsīs.

Sazinoties ar meistariem, aina iezīmējās diezgan bēdīga. Skaistumkopšanā strādājošie speciālisti, piemēram, frizieri, manikīri, kosmētiķi, pārsvarā ir pašnodarbinātas personas un īrē telpas skaistumkopšanas salonos. Šobrīd savu ikdienu daudzas meistares pavada mājās, jo klientu ir ļoti maz. Dau­dzām ir bērni, kuriem jāpalīdz ar attālinātajām mācībām. Protams, saloni ir atvērti un meistari turpina strādāt, bet darbs vairs nenotiek iepriekšējā apjomā. Klientiem, kuri dodas uz skaistumkopšanas salonu procedūrām, ir jāievēro vairāki drošības noteikumi. Visās frizētavās un skaistumkopšanas salonos ievēro Ministra kabineta prasību reģistrēt ikvienu klientu, viņa kontaktus, jānorāda vārds, uzvārds, telefona numurs un jāapstiprina, ka pēdējās 14 dienās nav bijis ārzemēs un saskarsmē ar “Covid-19” inficēto.

Salona Sanda friziere Lāsma, kura salonā strādā 19 gadus, stāsta par situāciju: “Klientu loks ir krietni samazinājies. Pieņemam tikai “savējos” pēc iepriekšēja pieraksta. Salona darba laiks ir samazināts, ir arī dienas, kad nestrādājam. Cil­vēki, kas vairāk nobažījušies, atsauc pierakstu. Salonā esam divas frizieres un viena manikīra meistare. Kopā abas frizieres vairs nestrādājam – viena nāk vienu dienu, otra – nākamo. Ja agrāk man bija pieci klienti dienā, tad tagad labākajā gadījumā ir divi trīs.” Par drošības pasākumiem salonā Lāsma saka: “Aizsardzības līdzekļus meistares jau izmanto sen, lai pasargātu sevi no alerģiskām reakcijām, piemēram, no matu krāsas. Pie cimdiem esam pieradušas. Nosacījums pēc katra pakalpojuma dezinficēt darbarīkus bijis vienmēr, bet tagad biežāk ar dezinfekcijas līdzekļiem apstrādājam durvju rokturus, krēslus un darbavietas.”

Salons Cēsniece arī turpina darbību, kaut klientu maz. Friziere Ineta stāsta: “Kopā vairs nestrādājam, ja vēlas pierakstīties cilvēks, kas nav pastāvīgais klients, atsakām. Dezinficējam visu jau no oktobra, kad tika izstrādāti stingrāki noteikumi saloniem, bet biežāk vēdinām telpas un vairāk tīrām durvju rokturus. Strādājam cimdos un sejas maskās. Priecē, ka cilvēki atbildīgi izturas pret šo situāciju un neviens klients salonā nav pat noklepojies. Ja kādam klientam ir kakla sāpes, pierakstu pats atsaka.”

Salona Cēsniece kosmētiķe Agnese atzīst: “Ja darba martā bija maz, tad šķiet, ka aprīlī tā nav vispār. Paniku neceļu, strādāt un kontaktēties var, ievērojot noteikumus. Ar klientu jau telefoniski visu būtisko izrunājam un noskaidrojam, vai ir būts ārvalstīs un vai kāds no apkārtējiem un radiniekiem nav bijis kontaktā ar vīrusa slimnieku. Es uzticos saviem klientiem un ceru, ka mēs abpusēji esam lojāli.”

Papildinot sacīto, friziere Ineta piebilst: “Salona telpas mēs īrējam, priecājamies par nomnieka pretimnākšanu, kurš aprīlī “atlaiž” īres maksu, jo mums kā pašnodarbinātām personām nav citu ienākumu, vien samaksa par klientam sniegto pakalpojumu. Tagad būt darbā iznāk divas reizes nedēļā, un tad tie ir kā svētki! Tiek uzvilkta kleita, un ar smaidu sejā dodos uz darbu.”

Skaistumkopšanas un manikīra meistare Laimdota Eliase stāsta, ka pagājušajā nedēļā uz darbu devās divas dienas, šonedēļ tā būs tikai viena: ”Darbu ietekmē atceltie kultūras pasākumi. Manikīra un pedikīra pakalpojumi nav pirmā nepieciešamība, bez tiem var arī iztikt. Darba kabinetu īrēju, priecājos, ka izīrētājs ir ļoti pretimnākošs. Nomnieks rūpējās par mums brīdī, kad tirgū pazuda sejas maskas un dezinfekcijas līdzekļi, arī par īres cenām tiek diskutēts.

Drošības pasākumu dēļ no ārstiem esmu aizņēmusies respiratoru, klientiem ir sejas maskas, pie durvīm mēs kopīgi dezinficējam rokas, bet pārējā dezinfekcija jau apgūta iepriekš. Šobrīd ilgāk vēdinu telpas un biežāk dezinficēju durvju rokturus,” stāsta Laimdota.

Pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas vīriešu frizētava Royal Dandy Cēsis uz laiku tika slēgta, bet kopš aprīļa sākuma tā atkal atvērta apmeklētājiem. Frizētavas vadītāja Sigita Norvele skaidro: “Klientu loks, protams, samazinājies, mēs strādājam tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot noteiktos drošības pasākumus. Frizētavā darbavietas ir divu metru atstatumā viena no otras. Klienta apkalpošanai laiku paredzam tā, lai pēc katra paspētu visu dezinficēt, telpu uzkopšanai pievēršam lielāku uzmanību un izmantojam iedarbīgākus dez­infekcijas līdzekļus. Cimdus un maskas lietojam pašu piesardzībai. Šobrīd, ienākot frizētavā, arī klientiem uzreiz jāveic roku dezinfekcija. Ja agrāk sasveicinājāmies ar rokas spiedienu vai apkampāmies, tad tagad tā vairs nav. Esam atbildīgi pret sevi un klientiem. Mūsu darbs ir pietuvināts mediķu darbam, neviens neesam pasargāti, jo var izrādīties, ka klients ir vīrusa pārnēsātājs, bet pats to nemaz nenojauš. Saglabāsim pozitīvismu ikdienā, un viss būs labi.”

Frizētavai telpas tiek īrētas. Sigita stāsta: “Ja Valmierā telpu izīrētājs ir pretimnākošs, tad Cēsīs īres cenas neatlaiž. Domājam dažādus risinājumus – vai nu samazināt kapacitāti un slēgt kādu no frizētavām, vai turpināt strādāt ar zaudējumiem. Arī trīs darbinieki, baidoties no šī vīrusa, ir aizgājuši no darba, bet priecīgākā ziņa ir tā, ka ir meistari, kas meklē darbu un vēlas strādāt. Saprotu, ka atkopšanās pēc notiekošā būs ilgstoša.”