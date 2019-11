Vai “Sēņu diktāts” uzrakstīts bez kļūdām

Diktāta rakstītāji. Cēsīs, Piebalgas ielā, viena no Rīgas Tehniskās universitātes auditorijām uz stundu kļuva par humanitāro zinātņu auditoriju, lai cēsnieki varētu piedalīties akcijā "Pasaules diktāts latviešu valodā". Foto: Mairita Kaņepe Cēsīs, Piebalgas ielā, viena no Rīgas Tehniskās universitātes auditorijām uz stundu kļuva par humanitāro zinātņu auditoriju, lai cēsnieki varētu piedalīties akcijā "Pasaules diktāts latviešu valodā".

Lai rakstītu diktātu latviešu valodā, sestdien Cēsīs sapulcējās 24 cilvēki. Rakstnieces Noras Ikstenas rakstīto tekstu “Sēņu diktāts” pasaules diktātam latviešu valodā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu filiāles lielajā auditorijā lasīja cēsniece Evija Streiča. Lasīja tā, kā klasē to dara skolotāji.

Latviešu valodas diktāts tajā pašā laikā skanēja Latvijas Radio 1 tiešraidē, rakstītāji bija pie saviem datoriem ne tikai mūsu valstī, bet daudzviet pasaulē. Diktātu lasīja aktieris Vilis Daudziņš, atrodoties Nacionālajā bibliotēkā.

RTU Cēsu filiālē diktātu rakstīja galvenokārt vidējās paaudzes pārstāvji. Kāpēc nākuši? Lai paši sev gūtu izpratni, vai skolā savulaik gūtās zināšanas ir noturīgas. “Pieteicos pašā pirmajā dienā,” sacīja Jolanta Sausiņa no Vaives pagasta.

Diktāta rakstītāji sprieda, ka Noras Ikstenas sacerētais teksts bijis āķīgs. Tas ietvēris virkni mazāk lietotu gramatikas likumu par pieturzīmju, lielo un mazo burtu pielietojumu. Sabiedriskā organizācija “Nodibinājums “Pasaules valoda”” rakstītājiem iepriekš solīja, ka mēneša laikā katrs e-pas­tā saņems atbildi, kā veicies dik­tātā.

Nodibinājums nodrošināja piedalīšanos bez maksas visiem, arī rakstītājiem, kas atrodas ārzemēs. Diktātu tiešsaistē internetā vai klātienē sestdien rakstījuši 2054 cilvēki, tas ir par 25 procentiem vairāk nekā pērn. Taču interneta tiešraidi noskatījušies vairāk nekā četri tūkstoši cilvēku. Ar interneta starpniecību labošanai iesūtīti 1235 darbi no 27 valstīm, tajā skaitā no Latvijas -1089. Pa vienam rakstītājam bijis Afga­nistānā, Taivānā, Baltkrievijā, Islandē, Izraēlā un Dānijā.

Pasaules diktātu latviešu valodā raksta jau piekto gadu. Rakstītāju vārdi publiski neparādās, ja nu vienīgi ar atļauju. Biežāk diktātā pieļauto kļūdu desmitnieks ikreiz tiek paziņots publiski. Pagājušā gada diktātā visbiežāk pieļautā kļūda – divdabja izskaņas rakstībā burta s vai z izvēlē. Kļūmes bijušas lielo vai mazo sākumburtu izvēlē, rakstot vārdus Laimiņa, Dievs, zeme, velns. Daļa rakstītāju kļūdaini domā, ka vārds “aplaudē” jāraksta ar diviem p! Dik­tāta labojums devis skaidrojumu, raksta ar vienu, jo vārds radies no latīņu valodas vārda ar nozīmi “slavināt”.

Pirms gada diktātu latviešu valodā rakstīja 834 cilvēki un tikai 13 to uzrakstīja bez nevienas kļūdas. Tagad pastāv intriga tiem tūkstošiem diktāta rakstītāju, kas piedalījās šogad. Ap 300 vārdu garais “Sēņu diktāts” bija sēņošanas, interpunkcijas un ortogrāfijas apvienojums. Pirms tam teksta atbilstība latviešu valodas normām pārbaudīta Latvijas Univer­sitātes Humanitāro zinātņu fakultātē un Latviešu valodas aģentūrā. Labāko rezultātu ieguvējiem dāvanā sagādātas grāmatas, bet labākajiem rīdziniekiem – Jaunā Rīgas teātra biļetes.

Pasaules diktāts latviešu valodā sākās pēc uzņēmīgas dāmas Olgas Sukonnikovas iniciatīvas. Viņa to redzējusi Novosibirskas Valsts universitātē, humanitāro zinātņu studenti rīkojuši kolektīvo rakstīšanu ar nosaukumu “Totālais diktāts”. Latvijā pirmā to atbalstījusi Sarmīte Ruža, latviešu valodas skolotāja Rīgā. Enerģiskā Olga šogad panākusi, ka notikumā iesaistījies arī Lat­vijas Radio, kur diktēja tekstu, ikviens to varēja rakstīt, iepriekš nepiesakoties, tikai darbu nevarēja nosūtīt labotājiem. Citu gadu varēšot, domā publiskā diktāta rīkotāja Olga Sukonnikova.

Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāle ir starp tām izglītības un pašvaldību iestādēm, kuras augstu vērtē sabiedrisko iniciatīvu un pieliek savu artavu, lai latviešu valodas pareizrakstības prasmes, rakstot diktātu, varētu asināt cilvēki visās paaudzēs. Pēc diktāta nodošanas komisijas vērtējumam rakstītāji atminējās un pateicās savām latviešu valodas skolotājām Cēsu, Līgatnes, Vec­piebalgas un citās skolās.

Filiāles direktora palīdze Rita Bībere, kura nodrošināja diktāta norisi klātienē, uzsver, ka universitātes nams Piebalgas ielā nav tikai studentu tikšanās vieta. No­tiek arī citi izglītojoši pasākumi sabiedrībai, tajā skaitā jau otro gadu šis diktāts. Pieteikšanās rakstīšanai klātienē bijusi aktīva, plānotās vietas ātri aizpildītas, un reģistrēšanos nācās pārtraukt.