Vada auto 3,04 promiļu reibumā; vairākas zādzības

Foto: Marta Martinsone - Kaša Ilustratīvs attēls.

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 21.septembra līdz 25.septembrim, saņemta informācija par 274 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 24 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 88 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 46 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajās dienās Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti 26 ceļu satiksmes negadījumi. Piecos no gadījumiem ir septiņi cietušie. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 28 vadītāji. Noformēti 289 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 134 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

22.septembrī, pulksten 11:00, Alūksnes novadā, autoceļa Alūksne – Ape 5.kilometrā, automašīnas “VW Transporter” vadītājs krustojumā Sinole-Zeltiņi-Silakrogs, izbraucot uz galvenā ceļa, izraisīja sadursmi ar automašīnu “VW Passat”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta “VW Passat” vadītāja un divi nepilngadīgi pasažieri. Cietušie nogādāti medicīnas iestādē. Policija skaidro notikušo.

22.septembrī, pulksten 19:25, Gulbenes novadā, Stradu pagastā tika saņemta informācija par personu, kas iespējams alkohola reibumā, vada automašīnu “Audi” un apdraud satiksmes drošību. Izbraucot policijas norīkojumam, autoceļa Gulbene-Jaungulbene 1.kilometrā tika apturēta iepriekš minētā automašīna. Pārbaudot vadītāju, tika konstatēts, ka persona vadīja transportlīdzekli bez jebkāda veida transportlīdzekļa tiesībām, kā arī būdams 0,95 promiļu reibuma ietekmē. Vēlāk 22:56, Gulbenes novadā, autoceļa Ozoli-Liezere-Tirza-Stāķi 35.kilometrā tika apturēts automašīnas “VW Passat” vadītājs, kurš vadīja transportlīdzekli 3,04 promiļu reibumā.

24.septembrī, pulksten 10:45, Salacgrīvas novadā, autoceļa Limbaži – Salacgrīva 41.kilometrā kāds vīrietis vadīja transportlīdzekli “Audi” esot 2,34 promiļu reibumā. Savukārt pulksten 18:51, Madonas novadā, Vestienas pagastā, autoceļa Bērzaune – Vestiena – Ērgļi 15.kilometrā automašīnas “Opel” vadītājs tika pieķerts braucot alkohola reibumā – 2.29 promiles. Visiem vadītājiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.

Laika posmā no 23.septembra pulksten 19:00 līdz 24.pulksten pulksten 08:15 Madonas novadā, iekļūstot caur logu, tika nozagti dažādi celtniecības instrumenti, kuru kopējais zaudējumu apmērs sasniedz aptuveni 460 EUR. Likumsargi aizturēja vainīgo personu, un instrumenti saimniekiem tika atgādāti. Uzsākts kriminālprocess.

Nedēļas nogalē uzsākti vairāki kriminālprocesi par zādzībām. Kocēnu novadā, Rubenē sabojājot piekaramo atslēgu, iekļūts kāda īpašuma šķūnī. No tā nozagts zāles pļaujamais traktors. Valkā no kāda garāžu kooperatīvā nozagtas dažādas mantas. Garnadži iekļuvuši garāžā pārzāģējot durvju eņģes. Salacgrīvas novadā, Ainažu pagastā apzagta kāda dārza mājiņa, kur materiālais zaudējums konstatēts 63 eiro apmērā. Savukārt Gulbenes novadā, Stradu pagastā konstatēts, ka no saimniecības ēkas nozagti divi “Stihl” krūmgrieži. Notikumu apstākļi un materiālie zaudējumi tiek skaidroti.