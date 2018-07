Uzņēmēji apliecina patriotismu un radošumu

Tilta mājā. Uzņēmējus no ārzemēs viesnīcas "Villa Santa" vadītāja Liene Āķīte (otrā no kreisās) iepazīstina ar viesību zāli brīdī, kad darbinieki to sagatavo kāzu svinībām. Foto: Indars Krieviņš Uzņēmējus no ārzemēs viesnīcas "Villa Santa" vadītāja Liene Āķīte (otrā no kreisās) iepazīstina ar viesību zāli brīdī, kad darbinieki to sagatavo kāzu svinībām.

Trīs uzņēmumi Cēsu pusē kļuva par interešu objektu Pasaules latviešu uzņēmēju kongresa dalībniekiem. Šo kongresu rīkoja Valmieras Attīstības aģentūra.

Tā pārlūkoja Vidzemes uzņēmumus, kuru darbība varētu interesēt tautiešu no dažādām pasaules valstīm. Bija izraudzīts namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošanas uzņēmums “Pavasars” Raunā, bet Cēsīs dārzniecība “Kliģeni” un viesmīlības uzņēmums “Villa Santa”. Kongresa delegāti galvenokārt apmeklēja lielākos rūpniecības uzņēmumus Valmierā.

Gaidot viesu ierašanos, uzņēmuma “Villa Santa” viesnīcas vadītāja Liene Āķīte pastāstīja, ka, būdama kongresā Valmierā, ar interesi klausījusies latviešu uzņēmējdarbības veiksmes stāstus pasaulē. Taču tāds stāsts ir arī kādreizējās Cēsu sanatorijas namu pārbūve tūristu uzņemšanai. Pats interesantākais, ka viesmīlības uzņēmējdarbību izvēlējusies rīdziniece, izdevniecības “Santa” vadītāja Santa Anča. Tas nozīmē, ka uzņēmīgs, talantīgs cilvēks var pievērsties arī biznesa jomai, kurā nav pieredzes.

Zinot, ka kongresa iepriekšējā dienā daudz runāts un aicināts latviešus nebaidīties investēt ārzemēs, S.Anča Cēsīs viesiem apliecināja, ka tas ir pretēji viņas uzskatiem. “Es esmu Latvijas patriote, tāpēc vēlos investēt tikai Latvijā, jo šeit ir mana sirds, te es gribu dzīvot,” uzzināja viesi no ārzemēm. No izdevniecības “Santa” veiksmīgas darbības Latvijā teju četri miljoni eiro ir investēti Cēsīs, pilsētā, kuru uzņēmēja Santa Anča uzskata par perspektīvu. Viesi uzzināja, ka vairāk nekā 20 cēsnieki ir ieguvuši darbu uzņēmumā, bet augsta līmeņa speciālisti, Cēsis uzskatot par perspektīvu, pārcēlušies dzīvot, lai te strādātu. Viesnīcas vadītāja Liene Āķīte gan turpina dzīvot Rīgā, bet tas ir galvaspilsētas Vidzemes pusē. Braukt uz darbu Pārdaugavā būtu krietni sarežģītāk, nekā braukt no Juglas uz Cēsīm.

Dārzniecībā “Kliģeni” ilggadējo Pasaules brīvo latviešu apvienības vadītāju Jāni Kukaini un citus ekskursijas dalībniekus arī pārsteidza Latvijas uzņēmēju radošums. Pienākumi tik nopietnā ražošanas uzņēmumā kā “Kliģeni” netraucē, viesus uzņemot, viņus pārsteigt ar mākslinieciskām spējām. Viens no darbiniekiem – Reinis Reķis – ne tikai ar viesiem runājis par lietišķām jomām ikdienas darbā, bet arī apliecinājis, ka pārvalda bungu spēli un var būt ar savām prasmēm saistošs teju ikvienam uzņēmuma viesim vai partnerim.