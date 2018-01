Uzbrucējs samulsina prokuroru

Pagājušogad 1. septembrī Cēsīs tika aizturēts vīrietis, kuru augusta beigās aktīvi meklēja policija. Viņš gaišā dienas laikā pilsētā bija uzbrucis 14 gadus vecai meitenei, jau gaidījis viņu gravā, kas savieno Bērzaini ar Alfrēda Kalniņa ielu. Meitene aktīvi pretojusies, uzbrucējs viņu sadūris kaklā un, neko nenolaupījis, aizmucis.

Meitenei izdevās izglābties par mata tiesu, jo dūrieni kaklā nebija skāruši dzīvībai svarīgus punktus un mediķu palīdzība bija ātra un profesionāla. Savukārt policija informēja “Druvu”, un cēsnieki 31. augusta avīzē izlasīja, kādas ir uzbrucēja pazīmes – vecums, augums, apģērbs- , aicinot atsaukties, palīdzēt noziedznieka meklēšanā, jo šāda persona policijas redzeslokā vēl nebija nonākusi. Līdzīgi veikti uzbrukumi nebija zināmi, policija aicināja tos, pie kuru mājām ir videonovērošanas kameras, pārbaudīt, vai kādā nav fiksēts aprakstītais noziedznieks.

Pēc video materiālu apstrādes Valsts policija tos izplatīja masu saziņas līdzekļos, aicinot atpazīt cilvēku, pēc tam policija saņēma vairākus desmitus zvanu. Ap­se­kojot dažādas dzīvesvietas un pārbaudot aizdomās turamās personas, tika aizturēts 1992. gadā dzimis vīrietis. Pagājušajā nedēļā Cēsu rajona tiesā sākās tiesas sēdes. Tiesas apmeklētāji zināšanai varēja izlasīt, ka tiesas priekšā stāsies 25 gadus vecais Jānis Ba­jārs. Tiesas sēdi vadīs tiesnese Agi­ta Papule.

Pēc tiesas pirmās daļas, kas ilga divas dienas, žurnālists Artis Drēziņš 16.janvāra “Latvijas Avī­zē” sabiedrībai darījis zināmu, ka sēde pārtraukta pēc Cēsu prokurora iniciatīvas un nākamā noteikta 1. februārī.

“Tiesa vēl nav beigusies,” to pašu vakar “Druvai” apliecināja pro­kurors Arnis Šūlmeisters, kurš pret Jāni Bajāru bija izvirzījis ļoti bargu apsūdzību. Tā vēstīja, ka noticis slepkavības mēģinājums, turklāt vērsts pret nepilngadīgu personu. “Latvijas Avīze” vēsta, ka 29. augustā plkst. 12.47 vīrietis piegājis meitenei no aizmugures, viņu aizturējis un iedūris ar nazi meitenei priekšējā, apakšējā daļā, pēc tam arī vēderā un sejā. Ar nazi savainota arī meitenes plauksta. Šādi miesas bojājumi varēja būt arī letāli. Likums paredz, ka varmākam tiesa var piespriest cietumsodu no desmit līdz divdesmit gadiem.

Kāpēc tas netika izdarīts jau pirmajā tiesas sanākšanas reizē un prokurors prasīja pārtraukt tiesas sēdi? Arnis Šūlmeisters “Druvai” sacīja: “Tas, kas notika 29. augustā, no juridiskā viedokļa ir pilnīgi skaidrs. Taču man vēl jāapdomā, kā to kvalificēt, lai būtu precīzi.” Izrādās, tiesas sēdes laikā situ­ācija sarežģījusies. “Es vēl domāšu, vai palikt pie jau izvirzītās prasības.”

Prokurors problēmu saskata tajā, ka nav saprotams, kas tāda 25 gadus veca vīrieša galvā noticis. Lai gan tiesas sēdē uzbrucējs nemitīgi stāstījis, ka vēlējies meiteni vienīgi aplaupīt, piemēram, atņemt telefonu, jo vajadzējis naudu, bet tas nav noticis, kaut meitene gājusi ar telefonu rokā, pirms īsa brīža tajā sūtījusi īsziņu. Meitenei nekas nav atņemts, tā vietā viņa sadurta, un noziegumā apsūdzētais pat sācis sūdzēties, ka meitene izrādījusi tik spēcīgu pretestību, ka noziedzniekam nācies aizstāvēties pret viņu.

Tas saniknojis tiesnesi, to pamanījis “Latvijas Avīzes” korespondents, citējot tiesas zālē teikto: “Jūsos klausoties, man ir tāda sajūta, ka meitene pati vainīga, ka uzdūrusies nazim! Vai tad viņai nevajadzēja aizstāvēties?” “Va­jadzēja aizstāvēties..,” teju čukstējis apsūdzētais.

Prokurors saņēmis apliecinājumu, ka apsūdzētais ir pieskaitāms, par savu rīcību viņam jāatbild. Taču pat pieredzējušais prokurors, kurš izvirzījis apsūdzību par tīšu slepkavības mēģinājumu, tiesas zālē nav ticis skaidrībā – vai pats apsūdzētais savu rīcību todien Cēsīs, Bērzaines pusē, vispār apzinās. Šis cēsnieks policijas redzeslokā nebija nonācis. Tiesas sēde pieredzējušiem juristiem likusi aizdomāties, ka varbūt viņi zālē redz klusu, neizlēmīgu vīrieti, kurš 25 gadu vecumā vēl turas mammai pie brunčiem un kuru pat sportiska meitene var sadunkāt, ja vien nebūtu pārsteigta ar naža vicināšanu.

Tiesas sēdē varēja saprast, ka noziedzniekam nav neviena drauga, viņš ne ar vienu nerunā. Sēdes laikā nācies aizdomāties, ka priekšā stāv apsūdzētais, līdzīgs noziedzniekiem Amerikā – vientuļš, no sabiedrības norobežojies cilvēks, kura galvā top nenormāli scenāriji, kā sevi apliecināt. “Latvijas Avīze” raksta – tiesas sēdē apsūdzētais stāstījis, ka nolēmis aplaupīt jaunu meiteni, jo cerējis, ka viņai būs moderns telefons, to varēs pārdot, lai iegūtu 40 eiro, ko esot palicis parādā. Taču uzbrucējs nav mēģinājis ne atņemt telefonu, ne mugursomu, bet pakritušajai meitenei mērķējis sejā ar nazi. Par laimi 11 gadus jaunākā meitene bijusi ātrāka – ar roku saķērusi nazi, ar kāju iespērusi uzbrucējam pa vēderu. Tas, ka meitene ātri reaģējusi un aizstāvējusies, viņu paglābis.

Kā raksta “Latvijas Avīze”, ar probācijas dienesta starpniecību meitene un viņas ģimene izmantojusi iespēju noslēgt izlīgumu ar uzbrucēju, jo cietušajai un ģimenei vissvarīgāk bijis saņemt morālo kompensāciju. Tas nozīmē satikties ar noziedznieku aci pret aci un uzzināt, kas tas par cilvēku, kāda ir bijusi cilvēka vajadzība uzbrukt otram mazpilsētā gaišā dienas laikā.

Izlīguma rezultātā uzbrucējs un viņa ģimene cietušajiem apņēmušies samaksāt 2500 eiro lielu kompensāciju, no kuras 1150 jau samaksāts, ziņo “Latvijas Avīze”. Taču tas neatceļ apsūdzību, kuru nākamajā tiesas sēdē, kas būs publiska, izvirzīs prokurors.