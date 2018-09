Uzbrauc stāvēšanai novietotai automašīnai un pamet negadījuma vietu

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 67 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti seši nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 19 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 15 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti astoņi ceļu satiksmes negadījumi. Cietušo nav. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies trīs vadītāji. Noformēti 70 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 30 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Aizvadītājā diennaktī tika ziņots par vairākām automašīnu sadursmēm, kurās nav fiziski cietušu cilvēku, taču iesaistītās personas devušās prom no notikuma vietas. Ceļu satiksmes negadījumos bojāti tikai transportlīdzekļi.

Pulksten 11:05, Madonā, nenoskaidrotas automašīnas vadītājs uzbrauca stāvēšanai novietotai automašīnai “Volvo” un no notikuma aizbrauca, neziņojot likumā noteiktajā kārtībā. Pulksten 13:20, Valmierā, kāda tirdzniecības veikala autostāvvietā, nenoskaidrota transportlīdzekļa vadītājs uzbrauca stāvēšanai novietotajai “Škoda Fabia” un pameta notikuma vietu. Pulksten 22:50, Alojas novadā, autoceļa Staicele-Lejas-Mūnas-Rozes 4.kilometrā notika sadursme starp automašīnu “VW Golf” un nenoskaidrotas personas vadīto “VW Golf Variant”. Pēc sadursmes “Golf Variant” vadītājs pametis notikuma vietu. Pulksten 01:10, Priekuļu novadā, Priekuļos, kādas mājas pagalmā nenoskaidrotas automašīnas vadītājs izraisīja sadursmi ar stāvēšanai novietotu automašīnu “Renault”. Vadītājs no notikuma vietas aizbrauca. Policija skaidro notikumu apstākļus.

Valsts policija atgādina, ka par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma, pārkāpjot noteikto kārtību, — uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam no septiņiem līdz piecdesmit pieciem eiro, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim mēnešiem līdz diviem gadiem vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas. (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.16 pants).

Ieteicams, ka situācijās, kad noticis neliels ceļu satiksmes negadījums, proti, negadījumā iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, nav cietušās personas, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai vai negadījumā iesaistītajiem transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nedrīkst vai nevar turpināt ceļu, var tikt sastādīts saskaņotais paziņojums bez policijas klātbūtnes.

11.septembrī, pulksten 13:55, Vecpiebalgas novadā, Dzērbenes pagastā, tika apturēts “VW Passat” automašīnas vadītājs, kurš vadīja transportlīdzekli alkohola reibumā. Vīrietis atteicās no alkohola pārbaudes, līdz ar to tika nogādāts medicīnas iestādē. Tajā tika veikta alkohola reibuma pārbaude, kurā auto vadītājam tika fiksēts 3,05 promiļu reibums.

11.septembrī, pulksten 23:09, Kocēnu novadā, autoceļa Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža 1.kilometrā, kāds vīrietis, būdams alkohola reibumā, vadīja automašīnu “Mazda” bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Minimālā alkohola koncentrācija izelpā bija 1,16 promiles. Vadītājam šis atkārtots pārkāpums. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.