Uzbrauc pagalmā stāvēšanai novietotai automašīnai

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 12.aprīļa līdz 15.aprīlim, saņemta informācija par 279 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Pieņemti četri lēmumi par nošķiršanu. Reģistrēti 16 ceļu satiksmes negadījumi, kur vienā no gadījumiem ir viena cietusi persona. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 12 automašīnu vadītāji un viens mopēda vadītājs. Noformēti 314 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 138 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 12. aprīļa līdz 15.aprīlim reģistrēti 32 kūlas dedzināšanas gadījumi, kopumā Vidzemes reģionā šogad reģistrēti 226 gadījumi. Kūlas dedzināšana ir aizliegta, turklāt tā ir arī bīstama gan īpašumam, gan apkārtējiem, jo šādu degšanu ir grūti kontrolēt un tā var strauji pāraugt nozīmīgā ugunsnelaimē ar bēdīgām sekā.

14.aprīlī pulksten 17:22 Valmierā, Brīvības un Beverīnas ielu krustojumā, kāds 1986.gadā dzimis vīrietis vadīja motociklu “HONDA”, izvairoties no sadursmes ar automašīnu “VW Passat”, kuru vadīja 2000.gadā dzimusi sieviete, strauji bremzēja, kā rezultātā motocikla vadītājs krita. Motocikla vadītājs nogādāts medicīnas iestādē. Policija skaidro notikušā apstākļus.

14.aprīlī pulksten 19:25 Rūjienas novadā Rūjienā, Liepu ielā, nenoskaidrots vadītājs, vadot automašīnu “Mercedes benz sprinter” uzbrauca pagalmā stāvēšanai novietotai automašīnai “Audi” bojājot to, un no notikuma vietas aizbrauca neziņojot likumā noteiktā kārtībā. Cietušo nav, policija skaidro notikušā apstākļus.