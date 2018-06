Uzbrauc meža dzīvniekam; nozog zāles pļāvēju

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 56 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 8 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 16 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 15 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajā diennaktī, Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā, reģistrēti 6 ceļu satiksmes negadījumi. Vienā no negadījumiem, saņemta informācija par vienu cietušo. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies divi vadītāji. Noformēti 91 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 49 bija par ātruma pārsniegšanu.

13.jūnijā saņemta informācija, ka pulksten 11:00 Smiltenes novadā, Smiltenes pagastā, no kādas mājas pagalma tika nozagta automašīna “Volkswagen”. Jāpiebilst, ka transportlīdzeklis tika atstāts bez uzraudzības vien pusstundu un tas nebija aizslēgts, kā arī automašīnas aizdedzē atradās atslēgas. Pulksten 21:30 minētā automašīna tika atrasta Rīgā, kādā degvielas uzpildes stacijā. Policija arī aizturēja aizdomās turamo personu – 1985.gadā dzimušu vīrieti. Valsts policija aicina automašīnu īpašniekus domāt par savu spēkratu drošību, neatstājot atslēgas vai transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus automašīnas salonā.

13.jūnijā saņemta informācija, ka laika posmā no 10.jūnija līdz 13.jūnija pulksten 19:00 Pārgaujas novadā, no kādas garāžas tika nozagts zāles pļāvējs ar tajā esošu degvielu. Pēc sākotnējās informācijas, garnadži atspieduši garāžas logu, iekļūstot telpā. Par notikušo uzsākts kriminālprocess un policija noskaidro notikušā apstākļus.

13.jūnijā, pulksten 13:10 Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, autoceļa Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) 95 kilometrā, 1988.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Toyota”, uzbrauca uz ceļa braucamās daļas izskrējušam meža dzīvniekam – alnim. Ceļu satiksmes negadījumā cieta transportlīdzekļa vadītājs, kurš nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.