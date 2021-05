Uzbrauc gājējam

Atkal Līgatnes pusē. Uz Vidzemes šosejas Līgatnes novada robežās pēdējā laikā satiksmes negadījumi tiek reģistrēti diezgan bieži. 28.aprīļa rītā pulksten 7:46 Augšlīgatnē iepretī degvielas uzpildes stacijai izvērtusies sadursme starp trim automašīnām: “Peugeot”, “VW” un “Nissan”. Cietušo nebija, bojātas automašīnas. Foto: no sadursme.lv Uz Vidzemes šosejas Līgatnes novada robežās pēdējā laikā satiksmes negadījumi tiek reģistrēti diezgan bieži. 28.aprīļa rītā pulksten 7:46 Augšlīgatnē iepretī degvielas uzpildes stacijai izvērtusies sadursme starp trim automašīnām: “Peugeot”, “VW” un “Nissan”. Cietušo nebija, bojātas automašīnas.

Deviņu dienu periodā no 26.aprīļa līdz Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai, 4.maijam, vēsturiskā Cēsu rajona teritorijā fiksēti 19 ceļu satiksmes negadījumi. Taču tikai viena no avārijām, par laimi, beigusies ar kādas iesaistītās personas nodošanu mediķu aprūpē. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes (VP VRP) vecākā speciāliste Zane Vaskāne informē, ka satiksmes negadījums, kurā cietis cilvēks, noticis piektdienas pusdienlaikā Cēsīs, Raiņa ielā, iepretim tirdzniecības centram “Globuss”, kad pulksten 13.20 kāds “VW” vadītājs uzbraucis gājējam. Saskaņā ar policijas rīcībā esošo sākotnējo informāciju gājējs, iespējams, ielu šķērsojis tam neparedzētā vietā. Li­kumsargi turpina skaidrot negadījuma apstākļus. Jāpiebilst, ka visā Vidzemē aizvadītajās brīvdienās cietuši vēl četri cilvēki kopumā vēl četros negadījumos, turklāt vēl viens no tiem bijis gājējs.

Svētku dienās Vidzemes reģionā pieķerts arī ievērojams skaits dzērājšoferīšu – kopumā deviņi piecu dienu laikā. Mūspusē alkohola reibumā manīts gan tikai viens autovadītājs, liecina policijas notikumu pārskats.