Uz Vidzemes šosejas strādā ceļu būvnieki

Darbi sākušies. Pirmajās dienās daudziem šoferiem bija pārsteigums, ka Līgatnes gravā jārēķinās ar luksoforu. Foto: Sarmīte Feldmane Pirmajās dienās daudziem šoferiem bija pārsteigums, ka Līgatnes gravā jārēķinās ar luksoforu.

Uz Vidzemes šosejas (64,8. km) Augšlīgatnē sākušies Līgatnes upes caurtekas atjaunošanas darbi.

Būvnieki SIA “8 CBR” šonedēļ veic nomales pastiprināšanu, koku un krūmu zāģēšanu, asfalta seguma frēzēšanu, uzbēruma norakšanu. Satiksme darbu zonā tiek regulēta ar luksoforu, ātruma ierobežojumu 70 un 50 km/h un platuma ierobežojumu 3,25 m. Autobraucējiem jārēķinās ar papildu desmit minūtēm ceļā.

Būvdarbi paredz mūrētajai ark­veida caurtekai atrakt vaļā galus un tos pārbūvēt, bet velvei atjaunot hidroizolāciju. Lai nodrošinātu satiksmi, tiks izbūvēts pagaidu tilts. Darbus paredzēts beigt nākamgad, maija nogalē. SIA “8 CBR” tos veic par līgumcenu 1,07 miljoni eiro , ko sedz no valsts budžeta papildu 75 miljonu eiro finansējuma.

“Jau pirms kāda laika izskanēja, ka caurtekas konstrukcijā ir problēmas. Ikviens ir ieinteresēts, lai maģistrālais ceļš, kas ved cauri novadam, būtu drošs,” saka Līgatnes pašvaldības izpilddirektors Egils Kurpnieks un piebilst, ka katras īslaicīgās neērtības reiz beidzas.

“Protams, jārēķinās, ka var būt aizkavēšanās. Satiksme pa Vidzemes šoseju ir intensīva darbdienās, bet īpaši noteiktās stundās brīvdienās. Sākumā kādam būs pārsteigums, bet pieradīsim, ka ceļā jādodas agrāk,” pārdomās dalās E.Kurpnieks.

Līgatniešiem vēl labā atmiņā tilta pār dzelzceļu celtniecība. “Rēķināmies, ka tāpat kā toreiz būs šoferi, kuri remonta zonu centīsies apbraukt caur Ķempjiem un Līgatni, lai nebūtu jāgaida pie luksofora. Grants ceļam tiks noteikts kravas masas ierobežojums, lai rudenī un pavasarī smagās mašīnas to neizdangā, bet vasarā jādomā par pretputekļu līdzekļu izmantošanu. Būs arī jāpakontrolē, kas izmanto šos grants ceļus,” pastāsta pašvaldības izpilddirektors.

Līgatnes caurteka būvēta 19. gadsimta beigās, tai ir ķieģeļu velve un kaltu granīta akmeņu sienas. Caurteka ir 7,3 m plata un 5,5 m augsta, tās garums – 21,5 m. Pēc Otrā pasaules kara caurteka remontu nav piedzīvojusi.

Uz Vidzemes šosejas no pagrieziena uz Raunu līdz krustojumam ar Smiltenes–Gulbenes ceļu A/S ”A.C.B.” veic seguma atjaunošanu. No Raunas līdz Launkalnei ir līdz četriem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un vairāk par pusstundu ceļā, bet no Launkalnes līdz Smiltenes–Gulbenes krustojumam līdz diviem luksoforu posmiem, kur jārēķinās ar pusstundu ceļā.

Notiek arī ceļa atjaunošana uz Ģikšiem, Vecpiebalga – Madona.