Uz galda liekam Latvijas garšu

Foto: Marta Martinsone - Kaša

Latviešiem patīk gatavot un patīk baudīt garšīgu ēdienu. Lai smeltos idejas, ko likt svētku galdā, sagaidot valsts simtgadi, ciemojāmies restorānā Cēsu vecpilsētas sirdī – “H.E. Vanadziņš Ziemeļu restorāns”.

Šefpavāram Rihardam Enikam jebkuri svētki saistās ar garšīgu ēdienu. Pašam Rihardam visvairāk garšo meža veltes – gaļa un sēnes. Tāpat viņš iecienījis krāsnī ceptus dārzeņus.

“Man un ģimenei patīk baudīt maltīti. Ikdienā lielākoties mājās gatavoju pats, bet to labprāt dara arī sieva. Savukārt svētku dienās ēdienu gatavošanā iesaistāmies visi, arī dēls. Katram ir savi pienākumi, un tas ir jauks kopā būšanas laiks, garda ēdiena radīšanas process, kuru visi izbaudām.Ēdiena gatavošanā man svarīga ir produktu kvalitāte. Cenšos visu iegādāties no pazīstamiem vietējiem cilvēkiem. Tās vienmēr ir labas lietas – zemnieku ražoti produkti, gaļa no lopiņu audzētājiem vai medījumu gaļa no medniekiem.”

Arī šoreiz, gatavojot svētku galda interpretāciju pēc “Druvas” lūguma, Rihards sagādājis dažādus labumus: “Kāds no man zināmiem Vidzemes medniekiem uzdāvināja nomedīto meža pīli, to šodien celsim galdā. Esmu sagādājis arī Latvijas cūkgaļas kakla karbonādi – tā būs ietīta “Piebalgas kūpinātavas” kūpinātajā cūkas krūtiņā. Arī visi dārzeņi ir vietējo zemnieku audzēti, bet zilie kartupeļi nākuši no Priekuļiem, selekcijas institūta laukiem. Svētku galdā liksim arī vienu no restorānā iecienītākajiem ēdieniem – upes plakanmaizi. Šo ideju atvedu no Ziemeļzviedrijas. Esam uzlabojuši tās garšu, pasniedzam to kopā ar gaileņu majonēzi un pašu gatavotu brūkleņu mērcīti.”

Rihards zina stāstīt, ka rudens ir īstais putnu kaušanas laiks. Tie pa vasaru izauguši un nu esot pietiekami gaļīgi. Tādēļ viņš iesaka svētku galdā likt vistu, pīli vai gaili. Šefpavārs uzsver: “Gatavojot svētku maltīti, nav obligāti jāizmanto sarkanas un baltas krāsas. Tam mums ir valsts karogs. Mēs svētkos varam izbaudīt tos produktus, kas mums ir doti, kas mūsu zemē – Latvijā – auguši.”

“Druvas” ciemošanās reizei šefpavāra Riharda Enika palīgs un, kā Rihards saka – viņa labā roka – Edgars Rubenis pagatavoja vairākus ēdienus, ko varam likt svētku galdā. Edgars Rubenis ar lasītājiem dalās receptēs.

Meža pīles cepetis ar kartupeļu daiviņām

Pagatavošanas ilgums – stunda

Sastāvdaļas:

meža pīle (var izmantot arī vistu vai zosi)

kartupeļi ( zilie vai parastie)

cukurotas brūklenes

Putna pildījumam:

apelsīns, liels

puravi 200g

timiāns 10g

sviests 80g

sāls, pipari

Sagatavo pildījumu, piepilda ar to putna kautķermeni. Liek cepeškrāsnī un cep 200 grādu temperatūrā aptuveni 40 minūtes. Ik pa laikam nepieciešams pīli no krāsns izņemt un sviestu, kas iztecējis no pīles, pārliet tai pāri.

Kartupeļus sagriež daiviņās un cep cepeškrāsnī. Pārber pāri savas iecienītās garšvielas.

Pavārs šoreiz pagatavojis gan parastos, gan zilos kartupeļus. Uzmanība jāpievērš, gatavojot zilos kartupeļus, tos nedrīkst vārīt pārāk ilgi, tiks zaudēta zilā krāsa.

Dekorēšanai – cukurotas brūklenes.

Lapu salāti ar ceptu mājas sieru

Pagatavošanas laiks 30 minūtes

Sastāvdaļas:

pašgatavots mājas siers (var izmantot Lapzemes sieru)

spināti

rukola

biešu lapas

ķirštomāti

avenes

lāceņu ievārījums

upeņu balzametiķa mērce

Visas sastāvdaļas sajauc, pāri liek lāceņu ievārījumu un pārlej upeņu balzametiķa mērci.

Cūkgaļas cepetis, ietīts karsti kūpinātā cūkas krūtiņā

Pagatavošanas laiks 1,5-2 stundas

Sastāvdaļas:

cūkgaļa 1,5 kilogrami

ķiploks (viena galviņa)

karsti kūpināta cūkas krūtiņa no “Piebalgas kūpinātavas”

āboli (uz pusi vairāk nekā sīpolu)

sarkanie sīpoli

aveņu etiķis

žāvētas dzērvenes

ingvers (uz kilogramu ābolu – tējkarote ingvera)

sāls, pipari

Cepeša gaļu iemarinē (aptuveni pusstundu), izmantojot ķiplokus, graudu sinepes, sāli, piparus. Kūpināto krūtiņu sagriež plānās šķēlītēs un izklāj uz cepamā papīra. Virsū liek cepeša gaļu. Visu ietin cepamajā papīrā, lai labāk turētos kopā, un ievieto folijā. Cep cepeškrāsnī 180 grādos aptuveni stundu, pēc tam izņem no folija un papīra, turpina cept vēl pusstundu. Tad ļauj gaļai 20 minūtes “atpūsties” siltā vietā.

Ābolu čatnija pagatavošana: apcep sarkanos sīpolus, pievieno ābolus, aveņu etiķi, žāvētas dzērvenes, ingveru, visu sajauc kopā un uzvāra.

Dārzeņu salāti ar auksti kūpinātu cūkgaļu un zirņiem

Pagatavošanas laiks 30 minūtes

Sastāvdaļas:

puķkāposti

puravi

zilais kāposts

pētersīļi

eļļa

burkāni

turku zirņi

auksti kūpināta cūkgaļa

marinēti sīpoli

ķirštomāti

mārrutki

majonēze

Sadalītus puķkāpostus, sagrieztus puravus un rupji rīvētus burkānus sajauc kopā ar pētersīļu eļļu (pētersīļi sablenderēti ar eļļu). Sagrieztus zilos kāpostus ar eļļu sajauc atsevišķi, lai nenokrāsotu pārējās sastāvdaļas.

Visu izklāj dziļā šķīvī, pa virsu liek auksti kūpinātas cūkgaļas šķēles, marinētus sīpolus, grilētus tomātus. Pārlej mērci – mārrutkus, sajauktus ar majonēzi.

Medū glazēti, krāsnī cepti dārzeņi

Pagatavošanas laiks 1-1,5 stunda

Sastāvdaļas:

dzeltenie burkāni

muskata ķirbis

ziedkāposts

selerijas sakne

sīpoli

cukini

medus

sviests

kartupeļi

saldais krējums, piens, vienādās daļas

sāls, pipari

Dārzeņus sagriež vidējos gabalos, liek cepešpannā uz cepamā papīra, pārber sāli un piparus, pārlej medu, pārrīvē sviestu. Cep cepeškrāsnī 180 grādos aptuveni stundu.

Kartupeļu sacepumam: kartupeļus sagriež ripiņās, izkārto uz cepešpannas. Pārlej ar saldo krējumu, pienu tā, lai tas būtu puscentimetru virs kartupeļiem, pārber ķimenes, sāli, piparus un pievieno ķiploku. Pārklāj foliju – cep cepeškrāsnī 200 grādos aptuveni 25 minūtes. Noņem foliju un apcep vēl dažas minūtes, līdz virspuse brūni zeltaina. Kad sacepums gatavs, to pārklāj ar cepamo papīru, nospiež, lai ēdiens iegūtu blīvumu un to būtu vieglāk sagriezt.

Upes plakanmaize

Pagatavošanas laiks 30 minūtes

Sastāvdaļas:

plakanmaize

mazsālīts lasis

foreles tartars

foreļu ikri

salātlapas

skābais krējums

salātlapas

pētersīļi

eļļa

Salātlapas sajauc kopā ar pētersīļu eļļu. Saputo skābo krējumu. Uz plakanmaizes izkārto visas sastāvdaļas un pasniedz kopā ar gaileņu majonēzi un brūkleņu kečupu.

Dzērieni

Pie šiem ēdieniem “H.E. Vanadziņš Ziemeļu restorāns” viesmīlis – bārmenis Emīls Gaismiņš iesaka divus karstos dzērienus, viens no tiem siltalus: “Mēs izmantojam Valmiermuižas kviešu alu. Uz 0,4 l glāzi nepieciešama ēdamkarote medus, 20 ml smiltsērkšķu sīrupa. Alu var karsēt gan ar tvaiku, gan arī mājas apstākļos – katliņā.”

Otru iecienītu dzērienu aukstā laikā Emīls min karsto upeņu dzērienu: “Upeņu sulai pievieno dažas piles balzametiķi, svaigu rozmarīnu, šķēli apelsīna. Ja vēlas, var pievienot arī Latvijas “Melno balzamu”. Mēs dzērienu karsējam ar tvaiku, bet mājas apstākļos var karsēt katliņā.”