Uz ehokardiogrāfiju jāgaida līdz rudenim

Ar “Druvu” sazinājās satraukta priekuliete, pastāstot, ka viņai nepieciešams veikt ehokardiogrammu, bet izrādījies, ka pieraksts Cēsu klīnikā šim izmeklējumam pieejams tikai oktobrī, arī par maksu tas nav pieejams ātrāk. “Druva” aicināja Cēsu klīniku komentēt situāciju.

Klīnikas pārstāve Dace Valnere skaidro: “Patiešām izmeklējumi uz ehokardiogrammu ir pieprasīti, uz tiem diemžēl mēdz būt visai garas rindas. No vienas puses, to ietekmē piešķirto kvotu apjoms, no otras puses, arī speciālistu pieejamība. Tomēr, ja izmeklējums saistībā ar pacienta diagnozi nepieciešams divu mēnešu laikā, Cēsu klīnika to nodrošina. ”

Lai gan pakalpojumu Cēsu klīnikā sniedz vairāki speciālisti, viņi to dara apjomā, kādā spēj savienot ar darbu citās ārstniecības iestādēs. Dace Valnere atgādina: ja gadījums nav tik steidzams, tomēr pacients vēlas nokļūt uz izmeklējumu drīzāk, ir iespēja mājaslapā rindapie­arsta.lv apskatīties, kurā ārstniecības iestādē rindas attiecīgajā brīdī ir īsākas.