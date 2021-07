Uz Drustiem patiesi būs labs ceļš

Vēl tikai nedaudz jāpaciešas. SIA “Limbažu ceļi” atjauno segumu ceļam no Raunas pagrieziena līdz Drustiem. Foto: Sarmīte Feldmane SIA “Limbažu ceļi” atjauno segumu ceļam no Raunas pagrieziena līdz Drustiem.

Intensīvi atjaunošanas darbi sākušies uz autoceļa Rauna (Vidzemes šoseja)–Drusti–Jaunpiebalga posmā no Raunas līdz Drustiem. Daudzi šo ceļu labi zina kā P29, kura brauktuves bedrēs un dubļos tika stādīti kartupeļi.

Pērnruden un pavasarī pēc iesāktiem remontdarbiem, kad bija lielas lietavas, ceļš nebija izbraucams. Gadiem drustēnieši gaidījuši, uzklausījuši solījumus, kas nu reiz tomēr varētu piepildīties. 15,9 kilometru posmam no Raunas pagrieziena līdz Drustiem tiks veikta divkārtu virsmas apstrāde. Tiks uzklāts tautā sauktais vienkāršais asfalts. Darbi izmaksās 2,5 miljonus eiro, tos veic SIA “Limbažu ceļi”.

Patlaban notiek seguma atjaunošana, divos posmos satiksme tiek organizēta ar luksoforu, ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 35 minūtes.

“Tiem, kuri dzīvo posmā no Raunas līdz Drustiem, jau labi, ceļu remontē, tas ir izbraucams. Taču granti ved no Jaunpiebalgas. Patlaban darbi notiek netālu no Lubūžiem, visas kravas tika vestas caur Gatartu. No Gatartas līdz Jaunpiebalgai ceļš nav izbraucams, bedres un akmeņi. Tur nav, ko greiderēt. Saprotu, lai sasniegtu kādu rezultātu, kaut kas ir jā­upurē. Ļoti jau ceram, ka pēc viena posma atjaunošanas cits nepaliks daudz sliktāks, nekā bija,” stāstīja Aivars Damroze no Gatartas. Viņš arī skumji nosaka, ka vēl jau paliks pusceļš no Vidzemes šosejas līdz Jaunpie­balgai, kas tagad citā novadā.

Raunas pagasta “Lūbuži” atrodas ceļa malā pie Lubūžu ezera. Saimniece Ilze Lubūze atzīst, ka neticējuši, ka ceļu ne tikai atjaunos, bet tam būs arī divkārtu segums. “Tie putekļi, kuros mūžam esam dzīvojuši, beigsies. Dārzs vienmēr bijis putekļos, arī ezeram tie kaitē. Kad būs labs ceļš, noteikti daudz vairāk cilvēku brauks uz Lubūzi peldēties,” pastāsta I.Lubūze un piebilst, ka ir prieks redzēt, ka ceļinieki strādā, tātad būs labs ceļš.