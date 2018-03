Uz ceļiem dažādi negadījumi

Tā gadās. Šonedēļ divi autovadītāji kaut kā nesadalīja brauktuvi apļveida krustojumā pie Cēsu un Priekuļu novada robežas. Foto: Sarmīte Feldmane Šonedēļ divi autovadītāji kaut kā nesadalīja brauktuvi apļveida krustojumā pie Cēsu un Priekuļu novada robežas.

Lai arī slidenais laiks beidzies, sola nākamo, ceļu satiksmes negadījumi tāpēc nebeidzas. Katru dienu valstī notiek lielāki vai mazāki ceļu satiksmes negadījumi.

Statistika rāda, ka februārī Latvijā reģistrēti 3053 ceļu satiks­mes negadījumi, no kuriem 1609 gadījumi reģistrēti Valsts policijā, bet par 1444 negadījumiem tajā iesaistītie sastādījuši saskaņoto protokolu.

Negadījumi notiek arī mūsu pusē. Otrdienas pusdienlaikā “Dru­va” piefiksēja ceļu satiksmes negadījumu uz tā sauktā Priekuļu apļa starp Cēsīm un Priekuļiem, kur divas automašīnas nebija sadalījušas ceļu. Abām nodarīti lieli bojājumi, tāpēc uz šo negadījumu tika gaidīta policijas ekipāžas ierašanās.

Svētdien negadījums notika Raiskuma pagastā, autoceļa Mazaiskrogs – Anuļi – Kūdums – Daibe – Pīpeņi otrajā kilometrā, kur 1963.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Opel”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca kokā. Ceļu satiksmes negadījumā cieta transportlīdzekļa pasažiere, kura nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Katru nedēļu tiek aizturēti vairāki autovadītāji, kuri sēdušies pie stūres alkohola reibumā. Izrādās, ne visi grib ar labu doties policijas rokās, cenšas izbēgt no atbildības. Viens šāds gadījums reģistrēts naktī uz svētdienu Jaunpiebalgā. Brāļu Kaudzīšu ielā policijas darbinieki nolēma apturēt automašīnu “Audi”, kas aizdomīgi veica nogriešanās manevru. Izsakot likumīgo prasību apturēt transportlīdzekli, vadītājs samazināja braukšanas ātrumu, apturēja transportlīdzekli, taču uzreiz izlēca no automašīnas, uzsākot bēgšanu. Bēgot 1988.gadā dzimušais vīrietis uzskrēja automašīnas “Volkswagen” sānu skata spogulim, to bojājot. Pēc spoguļa nolaušanas vīrietis nokrita, kā rezultātā policijas darbiniekiem izdevās aizturēt personu. Aiztu­rēšanas brīdī vadītājs izrādīja fizisku pretošanos, kā arī atteicās iekāpt dienesta transportlīdzeklī un veikt alkohola koncentrācijas pārbaudi. Nogādājot personu uz tuvāko medicīnas iestādi, izrādījās, ka vīrietis pie spēkrata stūres sēdies 2,45 promiļu reibumā. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.