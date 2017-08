Auciemā autoceļa malā atrod divgadīgu puisīti

Foto: no policijas Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme.

Aizvadītās brīvdienas, no 18.līdz 21.augustam, bijušas darba pilnas Valsts policijai. Saņemta informācija ne tikai par ceļu satiksmes negadījumiem, zādzībām un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, bet arī par gadījumiem, kad pa mata tiesu nav notikusi nelaime ar nepilngadīgām personām, – tā informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

Kā piemēru viņa min atgadījumu 20.augustā, kad ap pulksten 15:45 Pārgaujas novadā, Raiskuma pagastā, Auciemā, uz autoceļa Umurga – Cēsis – Līvi nomales, 1968.gadā dzimusi sieviete atradusi aptuveni divus gadus vecu puisīti, kura kājas bija sapinušās vecā, pamestā makšķernieku tīklā. Bērns nav varējis sniegt informāciju par to, kā nokļuvis ceļmalā vai no kurienes nācis, tāpēc sieviete to nogādājusi tuvākajā policijas iecirknī. Jāpiebilst, ka mazais bijis stipri izsalcis. Sieviete to arī pabarojusi.

Pēc tam, kad bērns tika nogādāts iecirknī, policijas darbinieki informāciju nodeva bāriņtiesai, kā arī, sazinoties ar apkaimē dzīvojošajiem, mēģināja noskaidrot bērna vecāku identitāti.

Pēc kāda laika iecirknī ieradās bērna māte un vecmāmiņa. Izrādījies, ka bērns ir uzticēts pieskatīšanai, jo māte atradās darbā, un kamēr vecmāmiņa gatavojusi pusdienas, mazais nemanot aizklīdis līdz autoceļam.

Kā vēl vienu laimes stāstu A.Geļjanu pastāsta par gadījumu 20.augustā Alūksnē. Pulksten 11:04 manīti divi mazgadīgi bērni, kuri uzkāpuši uz piektā stāva atvērtas loga palodzes. Izbraucot policijas norīkojumam, konstatēts, ka 1988.gadā dzimusī piecu bērnu māmiņa nav pamanījusi kā 10 un 7 gadus vecās atvases spēlējušās uz palodzes.

Valsts policija atgādina, ka bērni ir vecāku atbildība. Un aicina: sargāsim sevi un savus mīļos no nelaimes!