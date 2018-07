Uz ASV mācīties un spēlēt basketbolu

Laukumā. Cēsu Sporta skolas audzēkne, līgatniete Emīlija Krista Grava aizvadītajā sezonā spēlēja komandā "Liepājas papīrs", 36 spēlēs gūstot vidēji 7,4 punktus spēlē. Foto: no albuma Cēsu Sporta skolas audzēkne, līgatniete Emīlija Krista Grava aizvadītajā sezonā spēlēja komandā "Liepājas papīrs", 36 spēlēs gūstot vidēji 7,4 punktus spēlē.

Līgatniete Emīlija Krista Grava no rudens pārstāvēs Amerikas Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) pirmās divīzijas sieviešu basketbola komandu “Wagner College Seahawks”, jo uzsāks mācības Stetena salā (Staten Island – viens no pieciem Ņujorkas rajoniem) bāzētajā Wagner koledžā.

Pati spēlētāja stāsta, ka jau sen domājusi par iespēju doties uz ASV, lai studētu un spēlētu basketbolu: “Sākumā gan tas noteikti vairāk bija kā sapnis. Atceros, kad trenējos pie Ineses Urtiņas, viņa mums, spēlētājām, teica – ja strādāsiet un smagi trenēsieties, varēsiet braukt mācīties uz ASV. Domas par studijām Amerikā kļuva reālākas, kad pārcēlos uz Liepāju, vēl reālākas – pēc dalības U18 Eiropas čempionātā Ungārijā pagājušajā vasarā. Tāda mēroga sporta notikumi ir tie, kuros spēlētājus pamana, tad process sāk virzīties. Ar interneta palīdzību tas notiek diezgan viegli, un lielākoties tieši skolas atrod spēlētājus. Tad notiek sazināšanās ar treneriem, un tā, kamēr saproti, vai vēlies doties uz turieni, vai labāk gaidīt citu labāku piedāvājumu.”

Saņēmusi uzaicinājumu no privātās universitātes Wagner Col­lege, Emīlija pieņēma lēmumu doties uz ASV, jo NCAA pieredze lieti noderēs sportiskajā karjerā. Lai arī skola neliela, tajā mācās nedaudz vairāk kā 2000 studentu, spēlētāja ir apmierināta ar izvēli, jo mācību iestāde akadēmiskajā ziņā skaitoties ļoti laba, katram studentam tiekot pievērsta individuāla uzmanība.

Jauniete saka, ka galvenais mērķis ir iegūt pilnu stipendiju, kurā ietilpst apmaksātas mācības, dzīvošana, ēšana: “Protams, tas viss nebūs viegli, gaida smagi, intensīvi treniņi dienu no dienas. Meitenes, kuras pabeigušas kādu universitāti Amerikā, to pielīdzina gaļasmašīnai, jo treniņi mēdz būt ļoti grūti, atpūtai laika nebūs. Jāspēj sekmīgi tikt galā arī ar mācībām, bet esmu tam gatava. Esmu pateicīga trenerei par pamatiem, kas ielikti Cēsu Sporta skolā, jo viss, ko man iemācīja, virzījis mani uz priekšu. Bez Cēsu Sporta skolā iegūtā diez vai vispār būtu nonākusi tur, kur esmu.”

Šobrīd Emīlija kopā ar Latvijas U20 izlasi jau devusies uz Ungāriju, kur rīt aizvadīs pirmo spēli Eiropas U20 čempionāta A divīzijas turnīrā pret Poliju. Vēl apakšgrupā jāsacenšas ar Ungārijas un Horvātijas izlasēm.

Latvijas izlasē šis viņai nav pirmais gads, valstsvienības sastāvā aizvadītas jau 20 spēles, kurās gūti 90 punkti. Pērn viņa startēja Eiropas U18 čempionātā, septiņās spēlēs vidēji 16:55 minūtēs atzīmējoties ar 3,4 punktiem un 3,8 izcīnītām bumbām zem groziem.

Pēc Eiropas čempionāta sekos neliela atelpa, laiks ar ģimeni un draugiem, bet augusta beigās spēlētāja posīsies uz ASV, lai dzimtenē atgrieztos vien nākamā gada maijā.

Līgatnes meitene Emīlija Krista Grava Latvijas jaunatnes basketbola līgā pārstāvēja Cēsu komandu, Eiropas jaunatnes līgā (EYBL) aizstāvēja Jūrmalas krāsas, bet pēdējos divus vidusskolas gadus pavadīja Liepājā. Aizva­dītajā sezonā kopā ar sieviešu komandu “Liepājas papīrs” Latvi­jas- Igaunijas līgā 36 spēlēs viņa laukumā pavadīja vidēji 22,51 minūti, gūstot 7,4 punktus un izcīnot 6 atlēkušās bumbas. Reali­zēti 45,4% divpunktu, 16,7% trīspunktu un 67,2% soda metienu. Pagājušajā sezonā gan Latvijas – Igaunijas līgā, gan Latvijā līgā Liepājas komanda izcīnīja sudraba godalgas.

Emīlija nav pirmā Cēsu Sporta skolas audzēkne, kura mācījusies un spēlējusi basketbolu ASV. Tur iepriekš spēkus izmēģinājis arī Dāvis Rozītis, bet kopumā šo iespēju izmantojuši daudzi jaunie latviešu spēlētāji un spēlētājas.

NCAA jeb koledžu sports – tā ir plaša joma ASV sporta dzīvē, jo spēj pulcēt tikpat daudz skatītāju kā profesionālais sports. Augst­skolu fanošana par savām komandām ir īpaša, iespējams pat vēl iespaidīgāka nekā NBA, NFL, NHL vai citās profesionālajās līgās.