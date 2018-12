Un karogi slejas debesīs

Testēšanas diena. Lai redzētu, vai viss noritēs, kā iecerēts, iepriekš veikts izmēģinājums, kurā ar aizrautību piedalījās arī kluba “Pērkons” vadītāja dēls Mārtiņš Bokta. Foto: no albuma Lai redzētu, vai viss noritēs, kā iecerēts, iepriekš veikts izmēģinājums, kurā ar aizrautību piedalījās arī kluba “Pērkons” vadītāja dēls Mārtiņš Bokta.

Vidzemē arvien vairāk pret apvārsni slejas lieli karogi augstos mastos.

Jau minējām, ka Cēsīs sarkanbaltsarkanais valsts simbols plīvo Dziesmusvētku kalniņā, savukārt Līgatnei savu lielformāta karogu sarūpējis novadnieks un žurnālists Uģis Joksts, par karoga kātu izmantojot skaistu egli no tēva meža. Simtgades svinības aizvadītas arī Zaubes pagastā, Kliģenes augstākajā virsotnē Rātskalnā, kur medību un makšķernieku klubs “Pērkons”, atzīmējot Latvijas valsts jubileju, nolēma ierīkot īpašu vietu valsts karogam.

Karogs Rātskalnā 18 metrus augstajā mastā uzvijās 18. novembra pēcpusdienā. Masts darināts no kompozītmateriāla, karogs atbilstošā 3×6 metru izmērā. “Karoga kāts nav vienkāršs. Tā augstums jau vien ir iespaidīgs, turklāt karoga masta galā ir gaismeklis, kas darbojas, pateicoties saules baterijām. Arī karoga pacelšana notiek nevis ar trosēm pa ārpusi, kā ierasts redzēt, bet ar speciālu ietaisi, kas iestrādāta pašā mastā. Šādus mastus izgatavo vairāki uzņēmumi, taču mēs izvēlējāmies tieši latviešu firmu, karogu izgatavoja un uzstādīja SIA “Zīmes” no Madlienas,” stāsta kluba “Pērkons” dalībnieks An­tons Mikoss.

Uz svinīgo pasākumu ieradās cilvēki no malu malām, lielākā daļa no viņiem bija ziedotāji palielajām izmaksām. Visi, himnai skanot, vēroja, kā karogs uzplīvo spēcīgajā vējā. Karogu mastā uzvilka idejas autors, kluba “Pērkons” vadītājs Kaspars Bok­ta, bet uzrunu par mūsu valsts sarežģīto vēsturi un novēlējumu, lai nākotnes attīstība būtu saulaināka, teica ilggadējais Zaubes pagasta padomes bijušais priekšsēdētājs Valdis Lācis.

“Izraudzītā vieta ir unikāla, ļoti skaista, tāpēc mednieku un makšķernieku klubs vienojās, ka tā ir vispiemērotākā valsts karogam. Šai idejai pievienojās gan saimnieki, ar kuriem klubs noslēdzis līgumu par medīšanu, gan citi apkārtnes iedzīvotāji, kuri novērtē, cik nozīmīga ir valsts simtgade. Taču, tā kā mednieki ir draudzīgi un apkaimes kolektīvi savstarpēji labi saprotas, ideja par karogu izskanēja tālu. Naudu ziedoja arī cilvēki no citām Zaubes vietām, arī Skujenes, Mālpils un Ķei­penes pagasta, kā arī no Ogres un Salaspils. Visiem esam ļoti pateicīgi par atsaucību,” saka A. Mikoss, piebilstot, ka kopā saziedoti vairāk nekā 2 000 eiro.

Tagad Latvija kļuvusi par vēl vienu vietu bagātāka, kur vietējie iedzīvotāji un garāmbraucēji var vērot skaistu dabu, kuru vainago valsts simbols. Par karoga apkārtnes uzturēšanu un labiekārtošanu rūpēsies mednieku un makšķernieku kluba “Pērkons” dalībnieki un ziedotāji.

Zaubes pagastā, bijušajā Kliģenes ciemā, ir ģeoloģisks veidojums, kuru apzīmē ar vārdu “oss” (no zviedru valodas- kalna mugura). Oss jeb kangars ir šaura vaļņveida grēda. No Rātskalna, kas ir augstākā daļa no šāda osa Zaubē, paveras teiksmains skats uz visām pusēm.