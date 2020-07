Ugunsnelaimes Cēsīs, Kaives un Drabešu pagastā

Atlikusī nedēļa pēc Jāņu svinībām bijusi karsta ne tikai meteoroloģiskā izpratnē, bet arīdzan ugunsdzēsēju darba intensitātē vēsturiskā Cēsu rajona teritorijā. Šajās četrās dienās pēc saulgriežiem Cēsīs un kaimiņu novados atgadījušās dažāda mēroga uguns likstas – no piedeguša ēdiena līdz liesmojošai ēkai 200 kvadrātmetru platībā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) gan ziņo, ka mūspusē visos šajos gadījumos cietusi tikai viena persona.

Ceturtdien VUGD Vidzemes reģiona brigāde saņēmusi trīs izsaukumus uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem divi izcēlušies Cēsīs. Vēlā 25.jūnija vakarā – pulksten 22.58 – ugunsdzēsēji glābēji saņēmuši informāciju, ka daudzdzīvokļu mājas otrā stāva balkonā redzami dūmi. Ierodoties notikuma vietā, atklājās, ka dzīvoklī uz plīts bija piededzis ēdiens 0,1 kvadrātmetra platībā (aptuveni 32×32 centimetru laukums – red.), no tā arī radies sadūmojums. Tieši šajā it kā mēroga ziņā nelielākajā ugunsnelaimē arī cietis cilvēks, kurš nekavējoties nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Nepilnu pusstundu pēc izsaukuma saņemšanas ugunsgrēks pilnībā likvidēts, telpas izvēdinātas. VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Sandra Vējiņa vērš uzmanību, ka šajā mājoklī nebija uzstādīts dūmu detektors. Ceturtdien tepat pilsētā vēl nācās dzēst degošu durvju aili (liesmas divu kvadrātmetru platībā) kādā divstāvu dzīvojamajā mājā.

Savukārt pirmdien VUGD Prevencijas nodaļas vecākā inspektore Viktorija Gribuste pavēstīja, ka aizvadīto trīs diennakšu laikā Vidzemes reģiona brigāde saņēmusi 26 izsaukumus. No tiem desmit bija ugunsnelaimes, 14 – izsaukumi uz glābšanas darbiem, bet divi zvani izrādījušies tomēr maldinājumi. Sestdien, 27.jūnijā, pulksten 10.42 tika ziņots, ka Amatas novada Drabešu pagastā deg dzīvojamā māja. Ierodoties notikuma vietā, Cēsu, Siguldas un Valmieras ugunsdzēsēji glābēji ieraudzīja, ka deg vienstāva dzīvojamās mājas mansards, jumts un arī kāpņu telpa – kopumā 200 kvadrātmetri. Par laimi, cilvēki no ēkas bija paspējuši iziet un cietušo nav. Pulksten 12.07 liesmu izplatīšanos izdevās jau ierobežot, bet vēl pēc divām stundām – ugunsdzēsēji glābēji arī pabeidza darbu notikuma vietā. Vēl sestdien Vecpiebalgas novada Kaives pagastā degusi vienstāva neapsaimniekota ēka (80 kvadrātmetri), bet Cēsīs, E.Treimaņa-Zvārguļa ielā, kāda dārza mājiņa 10 kvadrātmetru platībā.

Glābšanas darbi šajās dienās ietvēra cilvēku atbrīvošanu no avarējušas transportlīdzekļa ar hidraulisko instrumentu palīdzību, ceļu atbrīvošanu no kritušiem kokiem, kā arī dzīvnieku izpestīšanu no dažādām likstām: elektrības vados sapinušos krauķi un dīķī iekritušu suni.