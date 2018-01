Ugunsnelaimē Valkas novadā reģistrēts šogad pirmais ugunsgrēkā bojāgājušais

Svētdien Valkas novadā reģistrēts šogad Latvijā pirmais ugunsgrēks, kurā gājis bojā cilvēks, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apkopotā operatīvā informācija. Vakar ap plkst.22 ugunsdzēsēji devās uz Valkas novada Valkas pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamajā mājā. Notikuma vietā glābēji konstatēja, ka vienstāvu dzīvojamā mājā deg sadzīves mantas 7 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā kopumā reģistrēti 29 ugunsgrēki, papildus jau minētajam bojāgājušam ugunsnelaimēs ir arī trīs cietušie. Svētdien 17 ugunsgrēki dzēsti novados, deviņi Rīgā, bet trīs citās pilsētās.

Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēji devās kopumā uz 17 izsaukumiem, kad ēku dūmvados dega sodrēji. Šogad ugunsdzēsēji ik dienu dodas uz vairākiem izsaukumiem saistībā ar ēku dūmvados degošiem sodrējiem. Lai izvairītos no iespējamās ugunsnelaimes, VUGD aicina iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt vai mājas krāšņu un pavardu dūmkalnāli ir iztīrīti un, ja nepieciešams, nodrošināt to iztīrīšanu no sodrējiem.

Diennakts laikā VUGD darbinieki veikuši arī 13 glābšanas darbus – septiņus novados, četrus Rīgā, bet divus citās pilsētās.

Kopš gada sākuma valstī reģistrēti 265 ugunsgrēki.