Ugunsgrēks kokapstrādes uzņēmuma kaltē

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka vakar (16.02.) ap pussešiem no rīta saņemts izsaukums uz Amatas novada Drabešu pagastu, kur kādā kokapstrādes uzņēmumā dega kalte. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka ar atklātu liesmu deg divi metāla konteineri, kuros izbūvēta kalte 60 m² platībā, kā arī malka 30 m² platībā.

“Blakus degošai ēkai atradās 1000 m² liela ēka, kurā atradās kokmateriāli, bet to ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās no liesmām nosargāt. Negadījuma vietā strādāja četras autocisternas no Cēsu un Valmieras daļām, kopumā 11 ugunsdzēsēji glābēji, jo ugunsgrēki kokapstrādes uzņēmumos tiek uzskatīti par paaugstinātas bīstamības un uz tiem tiek nosūtīti lielāki spēki. Iespējamos ugunsgrēka izcelšanās iemeslus noskaidros Valsts policija,” stāsta VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Vidzemes reģionā Sandra Vējiņa.

Atskatoties uz aizvadīto nedēļas nogali, Cēsu daļas ugunsdzēsējiem glābējiem nācās izbraukt gan uz ugunsgrēkiem, gan glābšanas darbiem. Piektdienas vakarpusē izsaukums saņemts uz Amatas novada Drabešu pagastu, kur vienstāva noliktavā dega skaidas 5 m² platībā, bet svētdienas pēcpusdienā ugunsdzēsēji glābēji devās uz Lāču ielu Cēsīs, kur divstāvu dzīvojamās mājas pagrabā atkritumu tvertnē plast­masas maisā dega ogles un sodrēji viena kvadrātmetra platībā. Vēl piektdien Priekuļu novada Liepas pagastā ugunsdzēsēji glābēji izcēla vircas bedrē iekritušu mājlopu.