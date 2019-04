Ugunsgrēkā Valmierā cieta cilvēks

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 9.aprīļa plkst. 6.30 līdz 10.aprīļa plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma divus izsaukumus – vienu uz ugunsgrēku dzēšanu, bet vēl viens bija maldinājums.

Plkst. 15.42 VUGD saņēma izsaukumu uz Valmieru, kur no dzīvojamās mājas pagraba nāca spēcīgi dūmi. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties konstatēts, ka ēkas pagrabā dega sadzīves mantas 10m² platībā. Pirms VUGD ierašanās, no ēkas saviem spēkiem evakuējās četri cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Plkst. 16.55 ugunsgrēks tika likvidēts.