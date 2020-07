Ugunsgrēkā Strenču novadā viens cilvēks cieta, divi – izglābti

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 24.jūlija plkst. 6.30 līdz 27.jūlija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma deviņus izsaukumus – četrus uz ugunsgrēku dzēšanu, divus uz glābšanas darbiem, bet vēl trīs bija maldinājumi.

Sestdien plkst. 20.43 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Rūpniecības ielu Valmierā, kur daudzdzīvokļu mājā virtuvē uz plīts piededzis ēdiens. Ugunsgrēks tika likvidēts pirms VUGD ierašanās.

Sestdien plkst. 21.04 VUGD saņēma izsaukumu Strenču novadā, kur divstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī dega matracis 1m² platībā. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotām telpām izglāba divus cilvēkus, bet viens ēkas iedzīvotājs bija evakuējies pirms VUGD ierašanās. Plkst. 21.46 ugunsgrēks tika likvidēts.

Nevienā no dzīvokļiem nebija uzstādīts dūmu detektors. VUGD atgādina, ka no šā gada 1.janvāra visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu! Aicinām iedzīvotājus uzlabot sava mājokļa ugunsdrošību, tajā uzstādot dūmu detektoru, kas ar skaļas skaņas palīdzību brīdinās par izveidojušos sadūmojumu, kā arī mājoklī visiem pieejamā un redzamā vietā novietot ugunsdzēsības aparātu un ugunsdzēsības pārklāju, ar kuriem var viegli nodzēst nelielus ugunsgrēkus to izcelšanās sākumposmā!