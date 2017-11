Ugunsgrēkā Limbažos vairāki izglābtie un viens cietušais

Vakarnakt ugunsgrēkā Limbažos bija viens cietušais un vairāki tika izglābti, aģentūrai LETA pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Inta Palkavniece. Ugunsgrēks izcēlies plkst.2.25 Dārzu ielā, Limbažos, kur dega divstāvu dzīvojamā ēka, pa kuras otrā stāva logiem ārā nāca dūmi, ierodoties notikuma vietā, konstatēja VUGD darbinieki.

Ar izbīdāmo kāpņu palīdzību ugunsdzēsēji no otrā stāva palīdzēja izkļūt pieciem cilvēkiem un sunim. Kā atzīmēja Palkavniece, pirms VUGD ierašanās no mājas bija izdevies izkļūt desmit cilvēkiem, no kuriem viens bija cietis un nonācis mediķu aprūpē.

Ugunsgrēks likvidēts plkst.5.29. Ugunsgrēkā bija izdegusi virtuve 15 kvadrātmetru platībā.

Kopumā vakar saņemts 41 izsaukums, no kuriem 16 bija saistīti ar ugunsgrēkiem, 18 bija saistīti ar glābšanas darbiem, bet septiņi bija maldinājumi.