Ugunsgrēkā ļaunprātību neatrod

Kokapstrādes uzņēmuma “Staļi” notikušajā ugunsgrēkā nav rodamas nekādas ļaunprātības pazīmes. Pie šāda slēdziena par nelaimi Cēsu pierobežā nonākuši likumsargi, “Druvai” pastāstīja Valsts policijas Vidzemes

reģionālās pārvaldes Cēsu iecirkņa priekšnieks Aldis Pāže.

Viņš norāda, ka līdz ar to lieta slēgta un pagājušajā nedēļā pieņemts lēmums atteikt kriminālprocesa uzsākšanu. Ar uzņēmuma vadību “Druvai” neizdevās sazināties.

Atgādinām, ka 19.janvārī ugunsgrēks nopostīja vienu no ražošanas celtnēm uzņēmumā “Staļi”, kas atrodas Priekuļu pagastā tuvu pie Cēsu pilsētas robežas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izsaukumu saņēma naktī uz svētdienu neilgi pirms pulksten četriem. Ar atklātu liesmu degusi 500 m2 lielā angāra tipa ražošanas celtne – šķeldas kalte. Ēka bijusi tukša, cilvēki nav cietuši. Ugunsgrēku lokalizēja agri no rīta, pilnībā to likvidējot vien svētdien ap pusdienas laiku.

Priekuļu novadā reģistrētais namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošanas uzņēmums “Staļi” ir dibināts 1993.gadā. Tas ir viens no lielākajiem koka logu un durvju ražotājiem Latvijā, savukārt kokskaidu granulu ražošanai “Staļi” pievērsās pirms nepilniem astoņiem gadiem. “Lursoft” publiski pieejamā datu bāzē rodamie dati liecina, ka uzņēmuma reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir nedaudz vairāk kā 5,4 miljoni eiro un tā kopējie nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā 2018.gadā pārsnieguši pusotru miljonu eiro.