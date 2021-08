Ugunsgrēkā Gulbenē vakar cieta cilvēks

Aizvadītajās diennaktīs laika posmā no šī gada 30.jūlija plkst. 6.30 līdz 2.augusta plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma 30 izsaukumus – septiņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem un vēl pieci izsaukumi bija maldinājumi.

Svētdien plkst. 3.41 tika saņemts izsaukums uz Gulbeni, kur divstāvu dzīvojamās mājas kāpņu telpā jūtama dūmu smaka. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka pirmā stāva dzīvoklī dega dīvāns 1m2 platībā. No ēkas pirms VUGD ierašanās evakuējās četri cilvēki, bet vēl vienu cilvēku no degošā dzīvokļa evakuēja ugunsdzēsēji glābēji. Šis cilvēks ugunsgrēkā cieta un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Mājoklī dūmu detektors nebija uzstādīts. Plkst. 4.18 ugunsgrēks tika likvidēts.

Ugunsgrēkos bojā gājušos cilvēkus ugunsdzēsēji glābēji nereti atrod gultā. Tas nozīmē, ka cilvēki ir gulējuši un miegā nav pamanījuši ugunsgrēka izcelšanos. Izglābties palīdzēs dūmu detektors, kas ar skaļu skaņas signālu brīdinās pat par neliela sadūmojuma izveidošanos, pamodinās mājokļa iemītniekus, dodot iespēju izkļūt no bīstamās vides. Uzstādiet savā mājoklī dūmu detektoru un izglābiet dzīvības!

Plkst. 7.34 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Madonas novada Sarkaņu pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamās mājas ārsiena un griestu pārsegums 40m2 platībā. Plkst. 9.07 ugunsgrēks tika likvidēts.

Piektdien plkst. 15.35 tika saņemts izsaukums uz Valmieras novada Vecates pagastu, kur dega labības lauks 4 hektāru lielā platībā un rugāju lauks 16 hektāru platībā. Notikuma vietā strādāja septiņi Mazsalacas, Alojas un Rūjienas ugunsdzēsēji glābēji, bija piesaistītas trīs autocisternas. Plkst. 17.47 ugunsgrēks tika likvidēts.

Sestdien plkst. 10.41 tika saņemts izsaukums uz Madonas novada Ošupes pagastu, kur dega labības rugāji 500m2 platībā. Plkst. 11.23 ugunsgrēks tika likvidēts.

Latvijā aktīvi notiek ražas novākšana, līdz ar to pieaug izsaukumu skaits, kuros deg labības rugāji, siena ruļļi un lauksaimniecības tehnika. Ugunsgrēku skaitu un to postošās sekas iespējams mazināt, ievērojot piesardzību, apzinoties iespējamos riskus un tos savlaicīgi novēršot, piemēram, transportlīdzekļu dzinēju izplūdes caurules aprīkojot ar dzirksteļu slāpētājiem un uzraugot, lai dzinēja kolektora un izplūdes caurules savienojuma starplikās nebūtu plīsumu un bojājumu.

Nedēļas izskaņā Vidzemē saņemti deviņi izsaukumi, kur uz ceļa braucamām daļām uzkrituši koki. Šādi izsaukumi tika saņemti piektdien uz Valmieras novada Kocēnu pagastu, Smiltenes novada Launkalnes pagastu (3 izsaukumi), Smiltenes novada Blomes pagastu, Cēsu novada Vaives pagastu un Limbažu novada Ainažu pagastu. Sestdien šāda palīdzība bija nepieciešama arī Valmieras novada Brenguļu pagastā un Valmieras novada Plāņu pagastā.

Sestdien ugunsdzēsēji glābēji Cēsu novada Priekuļu pagastā nogādāja krastā cilvēku, kurš laivojot bija apmaldījies Gaujā. Savukārt nedēļas nogalē Vidzemē no ūdenstilpēm izcelti divi bojāgājuši cilvēki, kuri nodoti Valsts policijas darbiniekiem – sestdien Smiltenes novada Gaujienas pagastā no Gaujas tika izcelts bojāgājis cilvēks, savukārt svētdien Cēsu novada Zaubes pagastā bojāgājis cilvēks tika izcelts no dīķa.

Visā Latvijā aizvadītajās trīs diennaktīs VUGD saņēma 293 izsaukumus – 84 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem viens bija meža ugunsgrēks, 160 uz glābšanas darbiem, bet 49 izsaukumi bija maldinājumi.