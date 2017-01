Ugunsgrēkā Cēsīs vakar cietis cilvēks

Foto: Leta

Pagājušajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Vidzemē saņēmis piecus izsaukumus – trīs uz ugunsgrēku dzēšanu, bet divus uz glābšanas darbiem, par tiem informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Vidzemē Sandra Vējiņa.

Viens no izsaukumiem vakar saņemts plkst. 19.10 uz Niniera ielu Cēsīs, kur divstāvu dzīvojamā mājā bija jūtams sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatējuši, ka ēkas pirmajā stāvā deg mēbeles divu kvadrātmetru platībā. No piedūmotās ēkas tika evakuēti divi cilvēki, viens no viņiem – apmēram 85 gadus vecs vīrietis – bija saindējies ar degšanas produktiem un tika hospitalizēts. S.Vējiņa ziņo, ka plkst. 20.18 ugunsgrēks tika likvidēts.

Savukārt plkst. 21.04 saņemts izsaukums uz Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgu, kur divstāvu mājas dūmvadā dega sodrēji viena kvadrātmetra platībā. Ugunsgrēks tika likvidēts plkst. 22.43.

Šorīt plkst. 4.14 izsaukums saņemts uz Smiltenes ielu Valmierā, kur ar atklātu liesmu dega malkas šķūnis 10m² platībā. Plkst. 4.41 ugunsgrēks tika nodzēsts.

Savukārt vakardien plkst. 18.53 tika saņemts izsaukums uz Rūpniecības ielu Madonā, kur dzīvojamās mājas trepju telpā bija jūtama gāzes smaka. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienā dzīvoklī, mainot tukšo gāzes balonu pret pilno, notikusi gāzes noplūde. Ugunsdzēsēji glābēji izvēdināja dzīvokli un kāpņu telpu. Darbi tika pabeigti plkst. 19.07.