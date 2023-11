Ugunsgrēkā Cēsīs vakar cieta cilvēks

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 2. novembra plkst. 6.30 līdz 3. novembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvalde saņēma divus izsaukumus – abus uz ugunsgrēku dzēšanu.

Vakar plkst. 14.12 VUGD saņēma izsaukumu uz Birzes ielu Cēsīs, kur divstāvu dzīvojamā mājā ar atklātu liesmu dega dzīvoklis 50m² platībā. Pirms VUGD ierašanās no degošā dzīvokļa bija evakuējies cilvēks, kurš notikumā cieta. Ugunsdzēsēji glābēji apsekoja un pārbaudīja visus ēkas dzīvokļus, kā arī no otrā stāva dzīvokļa izglāba kaķi. No degošā dzīvokļa ugunsdzēsēji glābēji iznesa gāzes balonu. Plkst. 17.43 ugunsgrēks likvidēts.

Plkst. 16.24 VUGD saņēma izsaukumu uz Brīvības ielu Gulbenē, kur uz trīsstāvu dzīvojamās mājas dūmvada dega stārķa ligzda 0,02m² platībā. Ugunsgrēks likvidēts pirms VUGD ierašanās.

Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 29 izsaukumus – 10 uz ugunsgrēku dzēšanu, 12 uz glābšanas darbiem, bet septiņi izsaukumi bija maldinājumi.