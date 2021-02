Ugunsgrēkā Beverīnas novadā cieta divi cilvēki

Aizvadītajās trijās diennaktīs, laika posmā no šī gada 5. februāra plkst. 6.30 līdz 8. februāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma 16 izsaukumus – astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu un astoņus uz glābšanas darbiem.

Piektdien plkst. 11.53 Gulbenes, Jaunpiebalgas un Smiltenes ugunsdzēsēji glābēji devās uz Gulbenes novada Rankas pagastu, kur dega saimniecības ēka 35 m² platībā. Ugunsdzēsējiem glābējiem no liesmām izdevās izglābt pie saimniecības ēku piebūvēto garāžu.

Piektdien pēcpusdienā Priekuļu novada Liepas pagastā dega vieglās automašīnas motortelpa 0,5 m² platībā.

Piektdien plkst. 21.32 tika saņemts izsaukums Kocēnu novadā, kur dega vienstāva ēkas pirmais stāvs un jumts kopumā 200m² platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies četri cilvēki. Pēc 13 stundu darba, sestdienas rītā plkst. 10.10, ugunsdzēsēji glābēji pabeidza darbu notikuma vietā.

Sestdien plkst. 06.16 tika saņemts izsaukumus Beverīnas novadā, kur dega vienstāva fermas ēkas griesti un jumta pārsegums 200m² platībā. Notikumā cieta divi cilvēki, kuri tika nodoti NMPD mediķiem. Darbs notikuma vietā noslēdzās pēc sešām stundām.

Sestdien no rīta Vecpiebalgas novada Inešu pagastā dega vieglā automašīna 4 m² platībā.

Sestdien vakarā Beverīnas novada Trikātas pagastā dega pirts ēka 15 m² platībā.

Svētdien vakarā Kocēnu novada Zilākalna pagastā dega vieglās automašīnas motortelpa un salons kopumā 4 m² platībā.

Piektdien vakarā Limbažu novada Umurgas pagastā trīsstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā, Gulbenes novada Daukstu pagastā vienstāva dzīvojamās mājas dūmvadā un Apes novada Gaujienas pagastā divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji. Sestdien Strenču novada Strenčos vienstāva dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 1 m² platībā un Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā sodrēji 2 m² platībā dega divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā.

VUGD atgādina, ka dūmvadu attīrīšana no sodrējiem ir jāveic regulāri, lai novērstu to degšanu! Sadegot sodrējiem, dūmvadā veidojas augsta temperatūra, kas laika gaitā var bojāt dūmvada konstrukciju. Bojāts dūmvads ir ugunsbīstams, jo dzirksteles pa plaisām var nokļūt ārpus dūmvada uz jumta konstrukcijām, pārsegumiem un bēniņos esošajiem priekšmetiem, izraisot plašu un postošu ugunsgrēku! Privātmāju īpašnieki sodrēju attīrīšanu no dūmvadiem var veikt paši saviem spēkiem, ja ir nepieciešamās iemaņas un aprīkojums.