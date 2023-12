Ugunsgrēkā Alūksnē vakar gāja bojā cilvēks, divi cietuši

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 12. decembra plkst. 6.30 līdz 13. decembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvalde saņēma 31 izsaukumu – trīs uz ugunsgrēku dzēšanu, 26 uz glābšanas darbiem, bet divi bija maldinājumi.

Vakar plkst. 7.35 VUGD saņēma izsaukumu uz Leona Paegles ielu Valmierā, kur divstāvu daudzdzīvokļu ēkas otrā stāva koridorā skanēja dūmu detektora brīdinošais signāls. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienā no dzīvokļiem , iespējams, no sveces bija aizdedzies salmu pārklājs un spilvens 1m² platībā. Ugunsgrēks likvidēts pirms VUGD ierašanās. Vēl pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās notikuma vietā no ēkas evakuējās trīs cilvēki. No dzīvokļa, kurā izcēlās ugunsgrēks, tur esošie divi iedzīvotāji nebija evakuējušies. Dzīvoklī, kurā bija izcēlies ugunsgrēks ugunsdzēsēji glābēji nedzirdēja skanam brīdinošo dūmu detektora signālu.

Plkst. 10.20 VUGD saņēma izsaukumu uz Varoņu ielu Valkā, kur divstāvu dzīvojamās mājas pagrabā esošajā katla telpā dega griesti un briketes 1m² platībā. No ēkas pirmā stāva tika evakuēts viens cilvēks, savukārt no ēkas otrā stāva balkona, izmantojot trīsposmu izbīdāmās kāpnes tika izglābts vēl viens cilvēks. Plkst. 11.59 ugunsgrēks likvidēts.

Plkst. 17.21 VUGD saņēma izsaukumu uz Alūksni, kur divstāvu koka daudzdzīvokļu ēkā dega otrā stāvā esošais dzīvoklis, koridors, kā arī starpstāvu pārsegums 40m² platībā. No degošās ēkas, ar trīsposmu izbīdāmo kāpņu palīdzību, caur logu tika izglābti divi cilvēki, kas notikumā cieta. Pārmeklējot degošo dzīvokli, tika atrasts viens bojāgājušais. Plkst.00.51 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks likvidēts.

Vakar ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Raiņa ielā Madonā, kur vienstāva ražošanas ēkas dūmvadā dega sodrēji 2m² platībā.

Aizvadītajā diennaktī VUGD Vidzemē saņēma 25 izsaukumus, kur uz ceļa braucamajām daļām uzkrituši koki. Ugunsdzēsēji glābēji kokus sazāģēja un ceļa braucamās daļas atbrīvoja. Šādi izsaukumi tika saņemti uz Valkas novada Vijciema pagastu(3), Valmieras novada Kocēnu pagastu(3), Alūksnes novada Mālupes pagastu, Valmieras novada Trikātas pagastu, Alūksnes novada Jaunlaicenes pagastu, Cēsu novada Skujenes pagastu, Smiltenes novada Bilskas pagastu, Valmieras novada Plāņu pagastu(3), Madonas novada Indrānu pagastu, Valkas novada Valkas pagastu, Alūksnes novada Alsviķu pagastu, Valmieras novada Strenčiem, Valmieras novada Jeru pagastu (3), Valmieras novada Vaidavas pagastu, Cēsu novada Priekuļu pagastu (2), kā arī Valmieras novada Brenguļu pagastu.

Vakar vakarā ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu arī uz Smiltenes novada Launkalnes pagastu, kur uz ceļa braucamās daļas no kravas automašīnas bija izkrituši baļķi. Ugunsdzēsēji glābēji atbrīvoja ceļa braucamo daļu.

Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 84 izsaukumus – 16 uz ugunsgrēku dzēšanu, 55 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi.