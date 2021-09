Ugunsgrēkā Alūksnē piektdien cieta cilvēks

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 10.septembra plkst. 6.30 līdz 13. septembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma 22 izsaukumus – sešus uz ugunsgrēku dzēšanu, 13 uz glābšanas darbiem, bet vēl trīs bija maldinājumi.

Piektdien plkst. 13.34 tika saņemts izsaukums uz Akmens ielu Cēsis, kur daudzdzīvokļu ēkā kādā dzīvoklī uz plīts bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens 0,1m² platībā. Par izveidojušos piedūmojumu signalizēja dūmu detektors. Plkst. 14.32 ugunsgrēks tika likvidēts. Arī sestdien plkst. 18.07 tika saņemts izsaukums uz Nākotnes ielu Gulbenē, kur daudzdzīvokļu ēkā kādā dzīvoklī nostrādājis dūmu detektors un jūtama dūmu smaka. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka otrā stāva dzīvoklī uz plīts bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens. Plkst. 18.31 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Cilvēki, gatavojot ēdienu uz plīts, nereti mēdz aiziet uz citu istabu un atgulties, ātri izskriet līdz veikalam vai piesēsties pie datora, nepamanot, kā ēdiens piedeg, radot spēcīgu sadūmojumu. Labākajā gadījumā šādas rīcības sekas būs piededzis katliņš un smakojošs dzīvoklis, bet sliktākajā – mājokļa iemītnieki var saelpoties dūmus un gūt veselības traucējumus. VUGD atgādina, ka ēdiena gatavošana prasa nepārtrauktu uzmanību!

Piektdien plkst. 18.09 VUGD saņēma izsaukumu uz Alūksni, kur piecstāvu dzīvojamā mājā dega ceturtā stāva balkons. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg balkons un daļa virtuves 8m² platībā. No ēkas tika izglābti pieci cilvēki, ugunsgrēkā cieta viens no viņiem. Cietušais tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās astoņi cilvēki, kā arī kaimiņš izglāba vēl trīs cilvēkus. Plkst. 20.30 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza. Mājoklī, kurā izcēlās ugunsgrēks, dūmu detektors nebija uzstādīts.

VUGD atgādina, ka visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus ir jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu!

Plkst. 18.25 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Cēsu novada Amatas pagastu, kur dega kūts un saimniecības ēka 196m² platībā. Notikuma vietā strādāja Cēsu, Siguldas un Ērgļu ugunsdzēsēji glābēji, bija piesaistītas četras autocisternas, kā arī Amatas pašvaldības formējuma autocisterna un četri ugunsdzēsēji. Plkst. 12.14 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Sestdien plkst. 16.42 tika saņemts izsaukums uz Madonas novada Dzelzavas pagastu, kur dega šķūnis 150m² platībā. Plkst. 21.42 ugunsgrēks tika likvidēts.

Svētdien plkst. 16.41 VUGD saņēma izsaukumu uz Cēsu novada Stalbes pagastu, kur dega 10 siena ruļļi 20m² platībā. Plkst. 18.39 ugunsgrēks tika likvidēts.

Aizvadītajās brīvdienas tika saņemti arī divi izsaukumi, kas saistīti ar nepareizu apkures sistēmu ekspluatāciju. Šādi izsaukumi tika saņemti sestdien uz Tālavas ielu Valkā, kā arī Meža ielu Madonā.

Visā Latvijā aizvadītajās trijās diennaktīs VUGD saņēma 162 izsaukumus – 44 uz ugunsgrēku dzēšanu, 82 uz glābšanas darbiem, bet 36 izsaukumi bija maldinājumi.