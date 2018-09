Ugunsdzēsējiem glābējiem Vidzemē četri izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 5.septembra plkst. 6.30 līdz 6.septembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Vidzemē saņēma četrus izsaukumus – divus uz ugunsgrēku dzēšanu un divus uz glābšanas darbiem.

Plkst. 20.54 saņemts izsaukums uz Alūksnes novada Jaunlaicenes pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies šķūnī. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg neapsaimniekots šķūnis 140m² platībā un klēts jumts 10m² platībā. Ugunsgrēks likvidēts plkst. 23.12.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumu, kur Zvirbuļu ielā Cēsīs dega atkritumi 4m² platībā.

Vakar ap plkst. 17.00 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Mazsalacas novada Skaņkalnes pagastu, kur mežā apmaldījies cilvēks. Izmantojot automašīnas skaņas signālu, cilvēkam tika norādīts pareizais virziens izejai no meža.

Visā Latvijā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 45 izsaukumus, no kuriem 19 bija uz ugunsgrēku dzēšanu un 22 uz glābšanas darbiem, bet četri no izsaukumiem bija maldinājumi.